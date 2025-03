Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Donald Trump: "Globalisten" für Ausverkauf an US-Börsen verantwortlich Auf Wochensicht verloren die großen US-Indizes wie Dow Jones, Nasdaq-100 und S&P 500 deutlich.Trumps Hin und Her in der Zollpolitik macht die Anleger nervös. Doch Trump sieht den Grund für den Ausverkauf ganz woanders.