KI-Server-Hersteller HPE bricht nach Zahlen katastrophal ein!

Hauptprofiteur dieser Ausgaben ist dank seiner KI-Beschleuniger vor allem Nvidia , aber auch Serverhersteller wie Dell , Super Micro Computer und Hewlett Packard Enterprise (HPE) haben in den vergangenen Quartalen eine Wachstumsbeschleunigung erfahren. Nicht jeder Wettbewerber hat davon aufgrund von Margenproblemen aber gleichermaßen profitieren können.

Der KI-Boom sorgt seitens großer Technologiekonzerne wie Amazon , Meta Platforms und Microsoft für milliardenschwere Investitionen in den Auf- und Ausbau von Rechenzentren.

Tipp aus der Redaktion: Der Zauber bei Nvidia ist verflogen, die Aktie wirft schon seit Monaten keine Rendite mehr ab. Ist der KI-Trade damit zu Ende? Nein, doch der Fokus dürfte nun vor allem auf Anwendungen liegen. Welche drei Unternehmen hier besonders aussichtsreich sind, lesen Sie in unserem neuen, kostenlosen Spezialreport.

Starkes Umsatzwachstum dank hoher Server-Nachfrage

Nach Dell in der vergangenen Woche hat hier nun auch HPE gepatzt. Zwar steigerte das Unternehmen seine Erlöse im Server-Geschäft deutlich, der Gewinn blieb aber unter den Analystenerwartungen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 16,1 Prozent auf 7,85 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Schätzungen um 40 Millionen US-Dollar übertroffen und das beste Q1-Ergebnis aller Zeiten erreicht werden.

Zwar hatte das Unternehmen mit Wachstumsproblemen in den Segmenten Intelligent Edge und Financial Services zu kämpfen, wo die Erlöse stagnierten oder leicht zurückgingen. Dafür entwickelte sich das Server-Geschäft mit einem Umsatzanstieg von 28,9 Prozent auf 4,29 Milliarden US-Dollar sehr stark, während HPE in der Cloud um immerhin 10,4 Prozent zulegen konnte.

Nettogewinn deutlich gestiegen, aber EPS schwach

Eine deutliche Verbesserung seiner Ertragslage blieb der Konzern seinen Investoren jedoch schuldig. Mit einem Gewinn von 0,49 US-Dollar pro Aktie wurden die Erwartungen um einen Cent verfehlt, während das Plus gegenüber dem Vorjahresquartal gerade mal 0,01 US-Dollar betrug.

Insgesamt erzielte HPE einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 598 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal (387 Millionen US-Dollar) zwar eine deutliche Steigerung darstellt, aber eine geringe Nettomarge von 7,6 Prozent bedeutet.

Ausblick deutlich unter den Erwartungen

Diese operative Verbesserung wurde von Anlegerinnen und Anlegern nicht honoriert, denn der Ausblick auf das kommende Quartal fiel verhalten aus. HPE plant in Q2 mit Erlösen in Höhe von 7,2 bis 7,6 Milliarden US-Dollar, was deutlich unter der Analystenprognose von 7,94 Milliarden US-Dollar liegt.

Auch der Gewinnausblick fiel mit 0,28 bis 0,34 US-Dollar pro Aktie äußerst verhalten aus, denn Experten hatten sich 0,48 US-Dollar versprochen. Ebenso genügte die Jahresprognose mit einem geschätzten Gewinn von 1,80 US-Dollar je Anteilsschein nicht der Markterwartung, die bei 2,12 US-Dollar gelegen hatte.

Grenzenlose Enttäuschung: Nachbörslicher Earnings-Crash!

Angesichts der gerade so erfüllten Erwartungen im abgelaufenen Quartal und der deutlich unter den Schätzungen liegenden Guidance zeigten sich Investoren in der US-Nachbörse völlig enttäuscht über das Abschneiden von HPE – offensichtlich hat der Markt die Fähigkeit des Unternehmens, vom KI-Boom zu profitieren, überschätzt.

Dementsprechend ging es im erweiterten Handel steil bergab und die Aktie fiel wie ein Stein um mehr als 20 Prozent. Diesen Kurs setzt sie am Freitagvormittag fort. In der US-Börse handelt HPE mit einem Minus von 19,9 Prozent und wird ihr gegenüber dem Jahreswechsel erlittenes Minus damit auf mehr als ein Drittel vergrößern.

Fazit: Absturz eine Chance für Value-Investoren?

Eine rasche Erholung der Anteile dürfte mit Blick auf den schwachen Ausblick sowie die inzwischen technisch stark eingetrübte Lage nicht zu erwarten sein. Sowohl die 50- als auch die 200-Tage-Linie liegen inzwischen meilenweit entfernt. Auch Horizontalunterstützungen werden rar.

Für einen vorbörslichen Kurs von etwa 14,50 US-Dollar ist die Aktie auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnprognose für 2025 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,1 bewertet.

Das entspricht dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre und liegt zugleich unter dem Branchenmittel. Gleichzeitig bietet die Aktie nach dem Kurssturz eine Dividendenrendite von mehr als 3 Prozent. Aus einer fundamentalen Perspektive ist die Aktie damit wieder attraktiv und könnte etwas für Value- und antizyklisch orientierte Anlegerinnen und Anleger sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hewlett Packard Enterprise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,04 % und einem Kurs von 13,14EUR auf Tradegate (07. März 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.

Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!