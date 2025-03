-14 Prozent: Diese KI-Hoffnung enttäuscht auf ganzer Linie!

Das verhalf der Aktie – auch mithilfe unter Druck geratender Leerverkäufer, die in den Anteilen mit einem Short-Interest von fast 15 Prozent vertreten sind – zu zwischenzeitlich starken Kursgewinnen . Gegenüber ihrem 52-Wochen-Tief bei 1,17 US-Dollar hat sich BigBear.ai auf dem Höhepunkt der Begeisterung für die Aktie fast verzehnfachen können.

Einigen Marktteilnehmenden gilt das KI-Startup BigBear.ai als "neues Palantir", denn das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten mit einigen Aufträgen aus dem Verteidigungsbereich, darunter auch dem Pentagon, auf sich aufmerksam gemacht.

KI-Trade lahmt, auch BigBear.Ai ist eingebrochen

In den vergangenen Wochen haben Anlegerinnen und Anleger aber viel Luft aus dem KI-Trade gelassen. Davon betroffen waren nicht nur Hardware-Aktien wie Nvidia, sondern eben auch Software-Unternehmen wie AppLovin und Palantir. Nicht anders erging es mit Verlusten von 60 Prozent der Aktie von BigBear.ai.

Am Wochenende steht das Papier erneut vor hohen Verlusten, denn die am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen enttäuschten auf ganzer Linie. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen kilometertief unter den Erwartungen.

Schwache Zahlen trotz starker Vertragsabschlüsse

Zwar steigerte das Unternehmen seine Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,0 Prozent auf 43,8 Millionen US-Dollar. Damit wurden die Schätzungen aber um fast 11 Millionen US-Dollar verfehlt. Ebenso groß fiel die Enttäuschung beim pro Aktie erzielten Ertrag aus.

Hier hatten Experten auf einen Fehlbetrag von -0,05 US-Dollar getippt, BigBear.ai vermeldete jedoch Verluste in Höhe von 0,43 US-Dollar je Anteilsschein. Insgesamt lagen die Verluste in den vergangenen 3 Monaten bei 108,0 Millionen US-Dollar – was gegenüber dem Vorjahresquartal aber eine deutliche Verbesserung darstellt. Damals hatte BigBear.ai noch einen Verlust von 257,1 Millionen US-Dollar zu verkraften.

Finanzreserven schrumpfen, Anleihen müssen umgewandelt werden

Mit Blick auf die anhaltenden hohen Verluste und den geringen Barbestand hat das Unternehmen auch darüber informiert, welche Schritte zur Verbesserung der Kapitalisierung unternommen wurden. Dabei hob BigBear.ai vor allem die Umwandlung von Schuldverschreibungen Wandelanleihen hervor.

Zum Ende des abgelaufenen Quartals konnten so Barreserven in Höhe von 50,1 Millionen US-Dollar sichergestellt werden. Um den weiteren Finanzbedarf zu decken, stehen weitere, bereits von Investoren gezeichnete Wandelanleihen zur Verfügung.

In 2025 noch keine Profitabilität zu erwarten

Deren Umwandlung könnte tatsächlich nötig werden, denn für das kommende Geschäftsjahr rechnet BigBear.ai mit weiteren Verlusten. Hinsichtlich seiner Erlöse rechnet das Unternehmen mit einem Ergebnis von 160 bis 180 Millionen US-Dollar. Damit konnte die Mittelpunktschätzung die Analystenerwartungen von 169,0 Millionen US-Dollar knapp übertreffen.

Einen Vorzeichenwechsel bei der Profitabilität stellte das Management um den seit Kürze amtierenden CEO KevinMcAleenan jedoch nicht in Aussicht. Das bereinigte EBITDA-Ergebnis wird im einstelligen Minusbereich erwartet.

Große Enttäuschung nach den Zahlen

Angesichts der zuletzt prominenten Vertragsabschlüsse hatten sich Anlegerinnen und Anleger ein deutlich besseres Finanzergebnis erwartet. Dementsprechend groß war die Enttäuschung in der US-Nachbörse, in der die Aktie um 15 Prozent nachgegeben hat – nachdem schon im regulären Handel Verluste in Höhe von 12,5 Prozent angefallen waren.

In der Vorbörse gelingt es den Käuferinnen und Käufern, die Verluste geringfügig einzugrenzen. Am späten Freitagvormittag handelt die Aktie mit einem Minus von 13,9 Prozent. Damit betragen die Abgaben gegenüber dem 52-Wochen-Hoch bei 10,36 US-Dollar inzwischen zwei Drittel.

Fazit: Ohne Profitabilität keine Erholung zu erwarten

Das einzige Highlight, dass das Unternehmen in seinem Geschäftsbericht vorweisen konnte, war der stark angestiegene Backlog in Höhe von 418 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg von 250 Millionen US-Dollar bedeutet. Das dürfte für eine stabile Umsatzentwicklung sorgen, die BigBear.ai nun aber möglichst schnell profitabel gestalten muss.

Mit Blick auf die hohen auch finanziellen Risiken ist die Aktie aus fundamentaler Perspektive auch nach dem Absturz der vergangenen Wochen kein Kauf. Wer hier investiert hatte und nun vor weiteren Verlusten steht, muss darauf hoffen, dass ein Rebound am US-Gesamtmarkt auch die Begeisterung für unprofitable KI-Unternehmen neu entfacht. Andernfalls sind die Aussichten für die Aktie trist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion