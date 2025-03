Automobilkrise zwingt Thyssenkrupp in die Knie!

Der Industriekonzern Thyssenkrupp zieht drastische Konsequenzen aus der anhaltenden Schwäche der Automobilbranche. In der Sparte Automotive Technology sollen weltweit 1.800 Stellen gestrichen werden. Die Maßnahme ist Teil eines Sparprogramms, das Kosten von mehr als 150 Millionen Euro senken soll.

Die globale Automobilindustrie kämpft weiterhin mit sinkenden Absatzmengen, steigenden Kosten und geopolitischen Unsicherheiten. Diese Herausforderungen treffen auch den deutschen Traditionskonzern Thyssenkrupp hart. Der Stellenabbau in der Automotive-Sparte sei eine notwendige Maßnahme, um wettbewerbsfähig zu bleiben, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

"Die Aussichten für die globale Automobilindustrie bleiben schwach", sagte Volkmar Dinstuhl, CEO der Automotive Technology-Sparte. "Den Marktzwängen können auch wir uns nicht entziehen." Die Diskussionen um neue Zölle, insbesondere zwischen Europa, den USA und China, sorgen zusätzlich für Unsicherheit in der Branche.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Massive Einschnitte in der Produktion – Kostensenkung als oberstes Ziel

Laut Unternehmensangaben soll der Stellenabbau möglichst sozialverträglich erfolgen. Ein erheblicher Teil der Einsparungen wird über eine Anpassung der Investitionen, eine Reduzierung des Umlaufvermögens und einen Einstellungsstopp bei höher dotierten Positionen erreicht.

Die wirtschaftliche Lage der Automotive Technology-Sparte ist angespannt. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verzeichnete Thyssenkrupp einen Rückgang des Auftragseingangs um 12 Prozent sowie einen Umsatzrückgang um 10 Prozent. Fast alle Regionen seien betroffen – sowohl in Europa als auch in Nordamerika und China.

"Wir müssen auf die neuen Marktbedingungen reagieren", so Dinstuhl weiter. "Deshalb konzentrieren wir uns auf Effizienzsteigerungen und gezielte Investitionen in Zukunftstechnologien." Trotz der Einsparungen wolle der Konzern weiterhin in Schlüsselbereiche wie Elektromobilität und digitale Fertigung investieren.

Thyssenkrupp nicht allein: Automobilzulieferer im Krisenmodus

Thyssenkrupp steht mit seinem Restrukturierungsprogramm nicht allein da. In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Automobilzulieferer und OEMs (Original Equipment Manufacturer) umfangreiche Sparmaßnahmen angekündigt. Unternehmen wie Bosch, Continental und Schaeffler mussten bereits auf die schwache Marktentwicklung reagieren und Personal abbauen.

Die Automobilindustrie steckt in einem massiven Umbruch. Neben der Transformation hin zur Elektromobilität sorgen schwache Nachfrage, hohe Materialkosten und geopolitische Spannungen für Unsicherheit. Besonders der chinesische Markt, der lange als Wachstumsmotor galt, zeigt sich zunehmend volatil.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 9,702EUR auf Tradegate (07. März 2025, 10:21 Uhr) gehandelt.





Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!