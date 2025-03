Historisches Fiskalpaket in Deutschland hält Renditen hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen bleiben unter Druck. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Freitagmorgen um 0,08 Prozent auf 127,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug damit 2,83 Prozent.

Am Vortag war sie zeitweise auf 2,93 Prozent geklettert und damit auf den höchsten Stand seit Herbst 2023. Vor der Ankündigung des historischen Fiskalpakets in Deutschland hatte die Rendite noch unter 2,50 Prozent gelegen. Am Mittwoch war sie an einem Tag so stark gestiegen wie seit dem Jahr 1990 nicht mehr. Auch in anderen Ländern der Eurozone zogen die Renditen zuletzt an. Grund für den Renditeschub ist die Einigung von Union und SPD in Deutschland, Milliardenkredite für Verteidigung und Infrastruktur zu ermöglichen. Dazu soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für bestimmte Verteidigungsausgaben gelockert werden. Außerdem sollen in den nächsten Jahren 500 Milliarden Euro über Kredite in die Infrastruktur fließen.