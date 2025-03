Warum Trumps Bitcoin-Reserve anders ist als gedacht

Details zur Executive Order "ESTABLISHMENT OF THE STRATEGIC BITCOIN RESERVE AND UNITED STATES DIGITAL ASSET STOCKPILE"



Die Order legt fest, dass die USA zwei neue Einrichtungen zur Verwaltung von digitalen Vermögenswerten einrichten:



Strategische Bitcoin-Reserve:

Die Treasury errichtet ein Büro, das alle durch forensische Beschlagnahmungen erlangten Bitcoins (Government BTC) zentral verwaltet. Diese Bitcoins dürfen nicht verkauft werden, sondern sollen als Reservevermögen dienen. Innerhalb von 30 Tagen sollen alle Behörden ihre entsprechenden Bestände prüfen und an die Reserve überführen.



United States Digital Asset Stockpile:

Ebenso wird ein Büro für andere digitale Vermögenswerte (außer Bitcoin) eingerichtet, die im Zuge von Straf- oder Zivilbeschlagnahmungen erworben wurden. Auch hier müssen die Behörden innerhalb von 30 Tagen ihre Bestände überprüfen und überführen.



Warum das allerdings nicht der große Wurf ist, auf den die Krypto-Branche sehnlichst hoffte, erfahren Sie auf unserer Webseite: https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/warum-trumps ...