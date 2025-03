Stärkster Auftragsrückgang in Industrie in Deutschland seit einem Jahr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die angeschlagene deutsche Industrie ist mit einem unerwartet starken Dämpfer beim Auftragseingang ins Jahr gestartet. Im Januar fielen die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich um 7,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Dies ist der stärkste Rückgang seit einem Jahr. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlich kleineren Minus von 2,5 Prozent gerechnet. Im Dezember war der Auftragseingang in der Industrie noch um revidiert 5,9 (zuvor 6,9) Prozent gestiegen.

Wie bereits in den vergangenen Monaten haben einmal mehr schwankungsanfällige Großaufträge die Entwicklung verzerrt. Ohne die Großaufträge wäre der Rückgang im Januar deutlich schwächer ausgefallen und hätte nach Angaben des Bundesamtes nur 2,7 Prozent betragen.