Börsenstart Europa - 07.03. - MDAX schwach -1,24 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.811,32 PKT und fällt um -0,75 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +1,15 %, CompuGroup Medical +0,36 %, Nordex +0,09 %

Flop-Werte: HENSOLDT -7,26 %, SILTRONIC AG -5,13 %, Carl Zeiss Meditec -2,81 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.465,58 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: ASML Holding +1,29 %, Deutsche Telekom +1,15 %, DANONE +1,12 %

Flop-Werte: Kering -3,74 %, BMW -2,82 %, SAFRAN -2,71 %

Der ATX steht aktuell (09:59:42) bei 4.267,65 PKT und steigt um +0,85 %.

Top-Werte: Lenzing +2,36 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,89 %, Immofinanz +1,08 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -3,74 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,89 %, BAWAG Group -2,10 %

Der SMI steht aktuell (09:59:51) bei 12.911,11 PKT und fällt um -0,55 %.

Top-Werte: Swisscom +0,94 %, Givaudan +0,91 %, Nestle +0,66 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -4,46 %, Geberit -2,90 %, Logitech International -2,66 %

Der CAC 40 steht bei 8.114,77 PKT und verliert bisher -0,51 %.

Top-Werte: ORANGE +1,59 %, Credit Agricole +1,40 %, Eurofins Scientific +1,24 %

Flop-Werte: Thales -4,39 %, Kering -3,74 %, SAFRAN -2,71 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.692,83 PKT und verliert bisher -1,16 %.

Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,75 %, Tele2 (B) +1,68 %, Telia Company +0,95 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -3,23 %, SKF (B) -1,17 %, Getinge (B) -1,06 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:41:01) bei 3.981,00 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +2,01 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,16 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,94 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -3,79 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,67 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,40 %