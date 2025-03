Frauenquote in Führungspositionen sinkt und liegt in Deutschland bei 23,9 Prozent - Höchste Frauenquote in Brandenburg

--------------------------------------------------------------

Frauenquote Bundesländer

- Frauenquote in Führungspositionen sinkt auf 23,9 Prozent und damit auf denniedrigsten Wert seit fünf Jahren (2024: 24,1 Prozent)- Ostdeutsche Bundesländer weiterhin führend hinsichtlich Frauen inFührungspositionen - Hamburg Spitze im Vergleich zur Einwohnerzahl- Frauenquote in Aufsichtsräten sinkt von 20,9 auf 20,4 Prozent- Analyse Führungspositionen je 10.000 Einwohner: Deutlicher Unterschiedzwischen Frauen und MännernDer Frauenanteil in Führungspositionen liegt in Deutschland aktuell bei 23,9Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Das geht aus einerAuswertung von knapp 1,8 Millionen Führungspositionen hervor, die derInformationsdienstleister CRIF zum diesjährigen Weltfrauentag (8. März 2025)veröffentlicht hat. Zum Weltfrauentag 2021 lag die Quote mit 24,6 Prozent höher- in den Folgejahren in etwa auf dem Niveau von 2025 (2022: 24,1 Prozent; 2023:24,0 Prozent; 2024: 24,1 Prozent).Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist in den ostdeutschenBundesländern nach wie vor höher als in Westdeutschland. Brandenburg liegt miteinem Frauenanteil in Führungspositionen von 28,7 Prozent bundesweit an derSpitze, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (27,7 Prozent), Sachsen (27,1Prozent) sowie Sachsen-Anhalt und Thüringen (jeweils 26,1 Prozent).Verbesserungsbedarf bei der Frauenquote besteht vor allem in Bremen (19,4Prozent) und Baden-Württemberg (21,8 Prozent).Die höhere Präsenz von Frauen in Führungspositionen in den ostdeutschenBundesländern lässt sich auf eine Vielzahl von Faktoren zurückführen, darunterhistorische, sozioökonomische und kulturelle Einflüsse."Die Arbeitskultur in Ost- und Westdeutschland weist nach wie vor Unterschiedeauf. In den neuen Bundesländern sind mehr Frauen in Vollzeit beschäftigt. Dieshat zur Folge, dass Frauen in Führungspositionen überrepräsentiert sind.Teilzeitarbeitsplätze sind in Führungspositionen seltener anzutreffen",erläutert Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer von CRIF Deutschland, die aktuellenZahlen. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands hat in Ostdeutschland einstarker Strukturwandel stattgefunden, der zu einem Rückgang traditionellerIndustrien und einem Anstieg des Dienstleistungssektors geführt hat. Dies kannsich auch auf die Geschlechterverteilung in Führungspositionen ausgewirkt haben,