Auch Rheinmetall & Renk fallen Hensoldt-Downgrade drückt Aktie tief in den Keller – "zu heiß, um sie zu halten" Die Rüstungsaktien, darunter Hensoldt, haben nach einer Phase starker Kursgewinne durch geplante Investitionen in die deutsche Verteidigung am Freitag einen Kursrücksetzer erlebt.