BAADER BANK stuft Alzchem auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Alzchem von 72 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit Blick auf das deutlich steigende Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) wird der Analyst Konstantin Wiechert laut seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zwar zunächst etwas vorsichtiger für die Aktie des Spezialchemieunternehmens. Mittelfristig seien die Aussichten allerdings gut. Bei seinem neuen Kursziel lägen Alzchem mit der Konkurrenz auf Augenhöhe gemessen an den Schätzungen für 2026./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 08:58 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 88,00EUR auf Tradegate (07. März 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Konstantin Wiechert

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m