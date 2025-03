Chipkonzern Broadcom will schneller wachsen als gedacht - Kurssprung

(Berichtigt wird in der Meldung vom 6. März 2025, 22.48 Uhr, im dritten Absatz, letzter Satz, die Währung: 5,5 Milliarden Dollar rpt Dollar. Außerdem wurde im ersten Absatz, letzter Satz, ein Schreibfehler behoben.)

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Broadcom ist für das laufende zweite Geschäftsquartal etwas optimistischer als gedacht. Der Umsatz der drei Monate dürfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast ein Fünftel auf 14,9 Milliarden US-Dollar (13,9 Mrd Euro) steigen, teilte der Apple-Zulieferer am Donnerstag in San Jose mit. Analysten hatten bisher mit einem geringeren Wachstum gerechnet. Die in den vergangenen Wochen und Monaten unter Druck stehende Aktie legte nachbörslich um bis zu zehn Prozent zu.