Coway präsentiert sein Know-how im Bereich Wasseraufbereitung auf der Aquatech Amsterdam 2025

SEOUL, Südkorea, 7. März 2025 /PRNewswire/ -- Coway, Südkoreas führender Hersteller von Haushaltsgeräten für das Wohnumfeld, wird vom 11. bis 14. März an der Aquatech Amsterdam 2025 in Amsterdam, Niederlande, teilnehmen.

Auf der Messe wird Coway neue Wachstumschancen auf dem europäischen Markt für Wasserreiniger erkunden, indem es neue Partnerschaften eingeht und seinen Bekanntheitsgrad steigert. Neben der sehr erfolgreichen asiatischen Produktpalette wird Coway auch Produkte einführen, die für europäische Kunden und Unternehmen optimiert sind.

Ein Höhepunkt von Coways Messeauftritt wird die Enthüllung des kommenden Wasseraufbereiters des Unternehmens sein, der vorläufig den Namen „SWITCH" trägt. Dieses umweltfreundliche Modell kann dank seiner Umrüstbarkeit auf der Arbeitsplatte und unter der Spüle an verschiedene Küchenumgebungen angepasst werden und bietet außerdem eine nicht-elektrische Wasseraufbereitung, was es für eine vielfältige Kundschaft attraktiv macht – insbesondere für umweltbewusste Kunden.

Coway wird außerdem eine Vielzahl von Hochleistungs-Wasseraufbereitern vorstellen, die sowohl Kalt- als auch Warmwasserfunktionen und Eiserzeugungsmöglichkeiten bieten und auf die unterschiedlichsten Lebensstile und Geschäftsanforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

Mit Blick auf die Zukunft zielt Coways Strategie für Wasserreiniger darauf ab, sowohl kommerzielle als auch Verbrauchermärkte zu erschließen. Für Unternehmen wird das Unternehmen große Wasseraufbereitungsanlagen für stehende Gewässer einführen, die sich ideal für öffentliche Einrichtungen, Unternehmen und Schulen eignen, sowie kompaktere Modelle für Umgebungen mit wenig Platz. Für Verbraucher wird Coway Wasserreiniger anbieten, die das moderne Smart Home ergänzen, indem sie Funktionen wie Temperaturregelung, Dosierung und einfache Selbstwartung für zusätzlichen Komfort bieten.

Ein Vertreter von Coway sagte: „Unsere Teilnahme an der Aquatech 2025 wird unsere Markenbekanntheit sowie unseren Wettbewerbsvorteil auf dem europäischen Markt erheblich steigern und unsere Position als globaler Marktführer für innovative Wasseraufbereitungslösungen weiter festigen."

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

