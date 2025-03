Hin und Her belastet Märkte Trump stoppt Strafzölle – aber nur bis April! Trumps Zoll-Ballett geht in die nächste Runde: Offenbar von den Gegen-Zöllen der Handelspartner beeindruckt, setzt der US-Präsident zunächst die Zölle gegen Kanada und Mexiko aus. Das Hin und Her belastet die Märkte.