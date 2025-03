Zuhause sein in bester Lage": Berliner Bauträger-Dienstleister erneut Weltmeister bei den International Property Awards (FOTO)

Berlin (ots) - Höchste Auszeichnung für Best Place Immobilien! Erneut wurde das

Berliner Unternehmen von der 100-köpfigen Jury der renommierten International

Property Awards als Weltmeister geehrt: Best International Property Agency /

Consultancy 2024-25. Diese Auszeichnung bestätigt: Best Place bietet den besten

Service für Bauträger, ist digital stark aufgestellt und setzt neue Maßstäbe in

allen Bereichen der Immbilienbranche.



Best Place hat bereits in der Vorrunde der International Property Awards zwei

wichtige Auszeichnungen geholt: die spanische Dependance (Best Place Properties

Spain) wurde als "Best Property Agency / Consultancy Spain 2024-25" und Best

Place Immobilien als "Best Property Agency / Consultancy Germany 2024-25"

ausgezeichnet. Bei der Galaveranstaltung in London konnte Best Place die

hochkarätige Jury abermals als bestes internationales Immobilienunternehmen

überzeugen.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Linde Aktie Beiträge: 568 Beiträge:

High-Performance am Standort MünchenHintergrund für den erneuten Erfolg des Teams um Gründer und GeschäftsführerDanny Wolf ist der starke Fokus auf die Unternehmensexpansion. Diese wird unterHochdruck vorangetrieben, um Marktanteile in den deutschen Metropolen zugewinnen. In München ist dies sehr erfolgreich gelungen, wo das Unternehmenzahlreiche Bauträger berät und innerhalb eines Jahres ein beachtlichesNeubau-Portfolio mit mehr als 500 Wohneinheiten aufbauen konnte. Aufgrund desenormen personellen Wachstums wird bereits nach kurzer Zeit wird für das Team inMünchen ein neuer Bürostandort gesucht.Coming Soon: Frankfurt am Main, Hamburg, London, MarbellaEin weiterer Standort wird Ende April 2025 offiziell eröffnet: In Frankfurt amMain baut Best Place sein drittes Büro in Deutschland auf. In erstklassigerInnenstadtlage (Goethestraße 2) ist der Ausbau der Büroflächen und des Showroomsin der finalen Phase. Schon jetzt hat Best Place in der Mainmetropole mehr als350 Wohneinheiten in der Vermarktung, darunter Apartments im spektakulären EDENTOWER. "Innerhalb der schwersten Branchenkrise gehen wir mutig undzuversichtlich in neue Märkte. Nach Frankfurt am Main stehen Hamburg, Marbellaund London auf meiner Expansions-Route, die in den nächsten 1,5 Jahren umgesetztwird," so Danny Wolf.Weitere NeugründungenNeben der Expansion ist Best Place am Hauptstandort Berlin dabei, seineUnternehmensgruppe durch weitere Segmente auszubauen. Dazu gehören Gründungen inden Bereichen der Geschäfts- und Wohnhaustransaktion sowie demKapitalanlagevertrieb, wo deutschlandweit eine Pipeline mit 1.000 Wohneinheitenin der Vertriebsvorbereitung sind.Über die International Property AwardsDie International Property Awards wurden in diesem Jahr zum 31. Mal verliehenund umfassen über 50 verschiedene Kategorien für Wohn- und Gewerbeimmobilien.Teilnehmer waren diejenigen Unternehmen, die bereits im nationalen Wettbewerbgewonnen hatten. Die International Property Awards werden von einer unabhängigenJury aus über 100 Branchenexperten bewertet. Im Mittelpunkt der Bewertung stehenDesign, Qualität, Service, Innovation, Originalität und das Engagement fürNachhaltigkeit. Den Vorsitz der Jury führen Lord Best und Lord Waverley,Mitglieder des House of Lords im britischen Parlament.Über die Best Place Immobilien GmbH & Co. KGDie Best Place Immobilien GmbH & Co. KG ist ein in Berlin, Unter den Linden 39,ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien.Mit über 150 Mitarbeitern gehören wir zu den größten Vertriebsplattformen fürProjektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenzen liegen in denBereichen Projektentwicklung, Vertrieb und Finanzierung. Außerdem legen wiraußerordentlichen Wert auf einen exzellenten Kundenservice. In unserem BestPlace Property Center, am Standort Unter den Linden 39, können über 80 Projekteerstmals multimedial entdeckt werden. Unsere Standorte sind: Berlin, München,Frankfurt am Main, Alicante (Spanien)."Zuhause sein in bester Lage!"Pressekontakt:BEST PLACEDr. Carsten SchmidtPressesprecher und KommunikationUnter den Linden 39 I 10117 BerlinTelefon: 030 443 519 60mailto:presse@bestplace-immobilien.demailto:info@bestplace-immobilien.dehttp://www.bestplace-immobilien.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/158467/5985674OTS: Best Place Immobilien GmbH & CO. KG