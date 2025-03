Erneut Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen

BERLIN (dpa-AFX) - Seit dem frühen Morgen lassen Beschäftige in zahlreichen Kitas und anderen sozialen Einrichtungen ihre Arbeit ruhen. Die Gewerkschaft Verdi hat Berufsgruppen, in denen besonders viele Frauen arbeiten, zu einem bundesweiten Warnstreiktag aufgerufen. Betroffen sind Kitas, Jugend- und Sozialämter ebenso wie Kliniken, Pflege- und soziale Einrichtungen. Ausstände und Kundgebungen gibt es etwa in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Verdi rechnet bundesweit mit einer hohen Beteiligung. In Hessen wird laut der Gewerkschaft seit dem Start der Frühschicht in Dutzenden Einrichtungen gestreikt. In Hamburg seien Tausende Menschen dem Aufruf gefolgt, hieß es. Und auch in NRW werden Tausende Teilnehmer zu Kundgebungen in mehreren Städten erwartet. Vielerorts in Deutschland blieben die Kitas geschlossen.