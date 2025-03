Bayer will sich auf Hauptversammlung umfangreiche Kapitalbeschaffung ermöglichen

Die Bayer-Aktie hat nach der Veröffentlichung der gestrigen Geschäftszahlen eine gemischte Reaktion erfahren, doch es gibt durchaus Gründe für einen optimistischen Blick in die Zukunft. Zwar musste das Unternehmen im Jahr 2024 einen Umsatzrückgang auf 46,6 Milliarden Euro (-2,2 % im Vergleich zum Vorjahr) sowie ein rückläufiges EBITDA vor Sondereinflüssen von 10,1 Milliarden Euro (-13,5 %) hinnehmen, doch Bayer befindet sich in einer entscheidenden Phase des Umbruchs. Der Verlust von 2,55 Milliarden Euro ist vor allem auf Wertberichtigungen im Agrargeschäft zurückzuführen, was zeigt, dass das Unternehmen aktiv an der Neuausrichtung arbeitet.Für 2025 hat Bayer eine Umsatzprognose von 45 bis 47 Milliarden Euro abgegeben und erwartet ein EBITDA von 9,3 bis 9,8 Milliarden Euro. Auch wenn dies zunächst nach weiteren Herausforderungen klingt, deutet vieles darauf hin, dass Bayer die Weichen für eine nachhaltige Erholung stellt. Besonders positiv hervorzuheben ist das Engagement des neuen Managements, das ambitionierte Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet hat. Diese zielen darauf ab, die Effizienz zu steigern und die Profitabilität langfristig zu sichern.Das Agrargeschäft steht zwar unter Druck, doch Bayer investiert massiv in Innovationen und neue Technologien, um sich in diesem Bereich neu zu positionieren. Zudem bleibt das Pharma-Geschäft mit seiner breiten Pipeline ein wichtiger Wachstumstreiber. Trotz der sogenannten "Patentklippe" bei Xarelto hat Bayer vielversprechende neue Produkte in der Entwicklung, die mittelfristig für frischen Schwung sorgen könnten. Auch das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten (Consumer Health) zeigt weiterhin solide Wachstumszahlen und trägt zur Stabilität des Konzerns bei.Ein weiterer positiver Aspekt ist die Reduktion der Nettoverschuldung auf 32,6 Milliarden Euro – ein Schritt in die richtige Richtung, der dem Unternehmen mehr finanziellen Spielraum verschafft. Zudem hat Bayer angekündigt, dass 2025 ein entscheidendes Jahr für den Turnaround sein wird und ab 2026 wieder mit deutlichem Wachstum gerechnet wird.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bayer-Aktie aktuell zwar noch von Herausforderungen geprägt ist, jedoch großes Potenzial für eine mittel- bis langfristige Erholung bietet. Das Unternehmen zeigt klare Fortschritte bei der Restrukturierung und investiert in zukunftsweisende Bereiche wie innovative Landwirtschaftstechnologien und neue Pharma-Produkte. Für geduldige Anleger könnte sich Bayer daher als interessante Turnaround-Chance erweisen – insbesondere dann, wenn es gelingt, die aktuellen Herausforderungen erfolgreich zu meistern und den eingeschlagenen Kurs konsequent fortzusetzen.