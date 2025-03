BÜRGER blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück / Maultaschenmarktführer punktet mit Rekordumsatz (FOTO)

Ditzingen (ots) - Das Traditionsunternehmen BÜRGER GmbH & Co. KG blickt auf ein

ereignisreiches und äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Mit einer

Kombination aus innovativen Produkten und nachhaltigen Investitionen konnte

BÜRGER seine Position als nationaler Marktführer im Bereich gekühlter Teigwaren

weiter festigen.



2024 war trotz der allgemein schwierigen Wirtschaftslage in Deutschland ein

Rekordjahr für BÜRGER: Der Absatz steigerte sich auf 97.720 Tonnen. Das ist ein

Plus von 6,2% im Vergleich zum Vorjahr und entspricht dem Gewicht von 22.000

Elefanten. Damit verknüpft ist eine erfreuliche Umsatzsteigerung von 5,2% auf

304 Millionen Euro. Das Familienunternehmen mit seinen beiden Standorten in

Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) und Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall)

knackt damit erstmals die Umsatzmarke von 300 Millionen Euro. BÜRGER beschäftigt

rund 1.200 engagierte Mitarbeiter:innen und produziert täglich 395 Tonnen

Lebensmittel - darunter 170 verschiedene Teigwaren-Spezialitäten.









2024 feierte BÜRGER sein 90-jähriges Bestehen. Seit Gründung hat das Unternehmen

eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. 1934 wurde der Tradtionsbetrieb von

Richard Bürger in Feuerbach gegründet und war als "Mayonnaisen-BÜRGER" für

seinen Fleischsalat bekannt. 1963 begann BÜRGER unter der Führung von Erwin

Bihlmaier mit der Produktion der ersten Maultaschen. Zu diesem Zeitpunkt wurden

die Maultaschen noch per Hand gefertigt, wobei täglich etwa 1.000 Stück

hergestellt wurden. Die Produktion erfolgte auf einem eigens entwickelten

Holzmodell. Im Jahr 1964 kam dann die erste, in der hauseigenen Werkstatt selbst

entwickelte Maultaschen-Maschine zum Einsatz. Damit begann die

Industrialisierung der schwäbischen Traditionsspeise "made by BÜRGER".

Mittlerweile werden täglich rund 2,8 Millionen Maultaschen produziert, die im

Jahr 3.600 LKWs füllen.



Das Sortiment von BÜRGER umfasst neben schwäbischen Klassikern wie den erwähnten

Maultaschen oder Schupfnudeln und Eierspätzle noch viel mehr wie beispielsweise

Suppeneinlagen oder auch Fertiggerichte. Insbesondere der Gnocchi-Berich wurde

2024 für BÜRGER zum Wachstumstreiber. Die farbenfrohe Gnocchi-Vielfalt mit

sieben kreativen Sorten - darunter Süßkartoffel, Rote Bete und Spinat -

begeistert eine breite Zielgruppe in ganz Deutschland. Ob jung oder alt, ob

Flexitarier, Vegetarier oder Veganer - hier war für jeden Geschmack etwas dabei!

So viel Innovationskraft wurde auch am Markt belohnt. BÜRGER ist im Gesamtmarkt

der gekühlten Teigwaren Marktführer in Menge und Umsatz (Quelle: Nielsen

Handelspanel, 2024).



Größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte





