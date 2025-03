Airbus-Chef warnt: Deutsche Milliarden dürfen nicht in die USA fließen!

Die Diskussion über Europas Verteidigungsfähigkeit gewinnt erneut an Schärfe. Michael Schöllhorn, Chef der Rüstungssparte von Airbus, hat sich kritisch zu den Verteidigungsplänen der Bundesregierung geäußert. Er warnt eindringlich davor, die geplanten Milliardeninvestitionen für Waffenkäufe in den USA zu nutzen. Stattdessen plädiert er für eine Stärkung der europäischen Rüstungsindustrie, um die strategische Abhängigkeit von den USA zu verringern.

"Wenn wir das Mehr an Verteidigungsausgaben nutzen, um weiter Produkte von der Stange in den USA zu kaufen, zementieren wir unsere Abhängigkeit von anderen", sagte Schöllhorn der Augsburger Allgemeinen. Als warnendes Beispiel nennt er die dänischen Streitkräfte: Sollten diese versuchen, mit ihren US-amerikanischen F-35-Kampfflugzeugen Grönland zu verteidigen, könnten sie an logistischen Problemen scheitern. "Die kämen gar nicht bis dahin", so Schöllhorn.