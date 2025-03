Argyle Resources Corp. stellt Antrag für 22 Mineralkonzessionen unweit der Stadt Bovill in Idaho

Calgary – 7. März 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Explorationspartner Rangefront Mining Services („Rangefront“) im Namen des Unternehmens beim U.S. Bureau of Land Management (BLM) einen Antrag für 22 Mineralkonzessionen (Mineral Lode Claims) unweit der Stadt Bovill im US-Bundesstaat Idaho eingereicht hat. Das Unternehmen hat diesem Projekt, bestehend aus einer Ansammlung von Konzessionsparzellen (Claims), den Namen „Bovill Silica“ gegeben.

Abbildung 1: Lageplan der Claims des Projekts Bovill Silica

Die neu abgesteckten Claims befinden sich an einem strategisch günstigen Standort in einer Region, die für ihre Lagerstätten mit reichhaltigen Silizium- und Feldspatvorkommen bekannt ist. Bemerkenswert ist, dass sich in einem Teilbereich der neu abgesteckten Claims ein historischer Feldspat-Steinbruch befindet, was die Prospektivität des Standorts weiter unterstreicht.

Abbildung 2: Historische Minen und Prospektionsgebiete in der Region rund um Bovill

Für die 22 Lode Claims wurde beim BLM ein Antrag auf Verarbeitungsgenehmigung gestellt, für den der Bescheid voraussichtlich innerhalb von rund sechs Wochen vorliegen wird. Argyle und Rangefront werden das Potenzial der Claims auch weiterhin erkunden und Möglichkeiten für einen Projektausbau in Abstimmung mit den strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens sondieren.

„Wir freuen uns sehr über den Erwerb dieser neuen Claims, die unser wachsendes Portfolio von Mineralprojekten bereichern“, so Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources Corp. „Angesichts der historischen Bergbauaktivitäten in der Region und der Fachkenntnisse unseres Expertenteams stehen die Chancen außerordentlich gut, den Wert dieser Konzessionsgebiete freizulegen.“

Das Unternehmen wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens und der Einleitung der Explorationsaktivitäten in den Claims über weitere Neuigkeiten berichten.

Das Unternehmen freut sich des Weiteren bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (siehe Pressemeldung vom 12. Dezember 20024) mittlerweile abgeschlossen hat. Es wurden 555.555 Wertpapiereinheiten (jeweils eine „Einheit“) zum Preis von 0,54 $ pro Einheit ausgegeben und damit ein Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 300.000 $ erzielt (die „Platzierung“). Jede Einheit setzt sich aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant („Warrant“) zusammen, wobei jeder Warrant den Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,65 $ berechtigt.