AliExpress setzt auf DHL „GoGreen Plus", um Nachhaltigkeit in Deutschland zu fördern

AliExpress wird das nachhaltige Zustellmodell in Zusammenarbeit mit Post & Paket Deutschland, einem Teil der DHL Group, ab Anfang März seinen Kund*innen anbieten. Die Pilotphase ist auf zwei Monate angelegt. Kund*innen von AliExpress, die den Versand mit DHL-Kleinpaket wählen, profitieren von dieser nachhaltigen Liefermethode, die auf den fortschrittlichen Logistiknetzwerken und Technologien von AliExpress und DHL in Deutschland basiert.

BERLIN, 7. März 2025 /PRNewswire/ -- AliExpress, eine globale E-Commerce-Plattform der Alibaba International Digital Commerce Group, gibt heute ihre Teilnahme am Nachhaltigkeitsprogramm „GoGreen Plus" von DHL bekannt. Dieses Programm setzt auf über 32.000 Elektrofahrzeuge für die letzte Meile sowie auf mehr als 450 mit Biogas betriebene Lkw für den regionalen Linienverkehr. Die Initiative soll die CO₂-Emissionen im Transport- und Zustellprozess um über 90 % reduzieren.

„Wir sind stolz darauf, mit DHL bei dieser wirkungsvollen Nachhaltigkeitsinitiative zusammenzuarbeiten. Durch die Integration nachhaltiger Logistiklösungen in unsere letzte Meile und den regionalen Transport minimieren wir unseren CO₂-Fußabdruck und ermöglichen es unseren europäischen Kund*innen, bewusstere Kaufentscheidungen zu treffen", sagt Phil Ding, Vice President von Alibaba International und Head of Logistics bei AliExpress.

Die Initiative reagiert auf die wachsende Nachfrage nach CO₂-armen Lieferoptionen im grenzüberschreitenden E-Commerce. Ähnliche nachhaltige Versandlösungen werden bereits in Spanien und Frankreich umgesetzt. Hier setzen die Logistikpartner von AliExpress bereits E-Bikes und Elektro-Lieferwagen für die Zustellung auf der letzten Meile ein. Die Nachhaltigkeitsinitiative bietet europäischen Verbraucher*innen eine umweltfreundliche Möglichkeit, von grenzüberschreitendem Online-Shopping zu profitieren.

„Unser Ziel ist es, das Kund*innen-Erlebnis kontinuierlich zu verbessern. Durch diese Zusammenarbeit können wir unseren Kund*innen in Deutschland eine nachhaltige Versandoption bieten, während sie weiterhin das nahtlose Shopping-Erlebnis von AliExpress genießen," ergänzt Gary Topp, European Commercial Director von AliExpress.

DHL hat sein „GoGreen Plus"-Nachhaltigkeitsprogramm bereits 2022 ins Leben gerufen. Es markiert einen wichtigen Schritt in der nachhaltigen Logistik und unterstreicht die führende Rolle von DHL im Post- und Paketsektor in Deutschland. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der DHL-Strategie 2030.

AliExpress ist in über 200 Ländern und Regionen aktiv und setzt sich weltweit für effiziente, umweltfreundliche und nachhaltige Services ein.

Über AliExpress

AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Hunderten von Millionen von Verbraucher*innen in mehr als 200 Ländern und Regionen ein besseres Einkaufserlebnis bietet. Neben der deutschen Version ist die AliExpress-Plattform in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

*Über GoGreen Plus

GoGreen Plus ist die nächste Evolution in der nachhaltigen Logistik: Insetting anstelle von Offsetting. Insetting bedeutet, dass Unternehmen in Maßnahmen investieren, die den Ausstoß von Treibhausgasen innerhalb ihrer eigenen Lieferketten oder Betriebsabläufe reduzieren, anstatt in Kompensationsprojekte zu investieren, um die Kohlenstoffemissionen extern auszugleichen. Das Insetting von Deutsche Post und DHL bedeutet eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen beispielsweise durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen, CNG-LKW und Wärmepumpen.

