"Kauft jetzt Tesla Aktien" – Diese Analysten sehen riesige Chance

Dan Ives erklärt, Tesla stehe am Anfang des größten Innovations- und Technologiezyklus seiner Geschichte. Bereits vor dem Sommer rechnet das Unternehmen mit der Einführung eines günstigeren Modells unter 35.000 US-Dollar, das die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ankurbeln und Tesla zurück auf den Wachstumspfad bringen soll.

Wedbush Securities hat Tesla auf seine "Best Ideas"-Liste gesetzt. Laut dem Analysehaus dominieren derzeit die Bären zwar die öffentliche Wahrnehmung, doch die Analysten sehen weiterhin großes Potenzial in den kommenden Jahren.

Ein weiterer Meilenstein: Die Einführung des autonomen Fahrens (FSD) ohne Überwachung im Juni in Austin. Wedbush schätzt den Wert des autonomen Geschäfts allein auf 1 Billion US-Dollar, wenn man alle Geschäftsbereiche von Tesla zusammen bewertet.

"Autonomes Fahren wird die größte Transformation der Automobilindustrie in der modernen Geschichte sein – und wir glauben, dass Tesla den Markt in den USA und weltweit dominieren wird", betont Ives.

Ives prognostiziert, dass autonomes Fahren und der humanoide Roboter Optimus künftig 90 Prozent der Tesla-Bewertung ausmachen und die Marktkapitalisierung auf über 2 Billionen US-Dollar treiben könnten.

Trotz der Debatten um Elon Musks politische Äußerungen und die Sorge um eine mögliche Markenschädigung sieht Wedbush hier kaum Auswirkungen. Laut Ives sei weniger als 5 Prozent der weltweiten Tesla-Verkäufe durch diese Kontroversen gefährdet – entgegen der dramatischen öffentlichen Darstellung.

Wedbush bleibt äußerst optimistisch und gibt für Tesla ein 12-Monats-Kursziel von 550 US-Dollar aus – trotz eines bisherigen Jahresverlusts von 35 Prozent bei den Tesla-Aktien.

Trotz Tesla-Volatilität: TD Cowen stuft Aktie auf "Buy" hoch

Auch TD Cowen sieht in Tesla weiterhin eine der besten Anlagemöglichkeiten im Bereich Elektrofahrzeuge, trotz der jüngsten Kursschwankungen.

Das Analysehaus hat die Tesla-Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 388 US-Dollar festgelegt – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 47 Prozent.

Obwohl die Aktie derzeit mit dem 90-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet wird, bleibt Analyst Itay Michaeli optimistisch.

In einer Mitteilung am Donnerstag erklärte Michaeli: "Auch wenn wir bei Empfehlungen stets die Bewertung und die Marktstimmung berücksichtigen, teilen wir die Auffassung, dass Tesla nicht mit anderen Autoaktien vergleichbar ist – nicht, weil es kein ‚Autounternehmen‘ ist, sondern weil Tesla wohl am besten positioniert ist, um die enormen Chancen im Automobil-, Mobilitäts- und angrenzenden Märkten zu nutzen."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 241,7EUR auf Tradegate (07. März 2025, 12:56 Uhr) gehandelt.

