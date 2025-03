Tesla: TD Cowen gibt Kaufempfehlung – Kursziel 47 Prozent höher als jetzt!

Analyst Itay Michaeli begründet die Neubewertung mit Teslas einzigartiger Marktstellung. "Obwohl wir stets auch Bewertungs- und Sentimentsaspekte berücksichtigen, kann Tesla nicht einfach mit anderen Autoherstellern verglichen werden", so Michaeli. Das Unternehmen sei optimal positioniert, um nicht nur im Automobilsektor, sondern auch in angrenzenden Märkten erhebliches Wachstumspotenzial zu erschließen.

Führungsrolle im Bereich autonomes Fahren

Fahrzeuge sieht Michaeli Tesla in einer vielversprechenden Position. Er betont, dass dieser Marktsektor oft unterschätzt werde und Tesla hier unter den Automobilherstellern derzeit die Nase vorn habe. Ein Großteil der Tesla-Flotte in den USA sei in weniger dicht besiedelten Gebieten unterwegs, was die Implementierung von autonomen Fahrdiensten erleichtere und zusätzliche Einnahmemöglichkeiten durch Ride-Sharing-Modelle schaffe.

Trotz dieser positiven Aussichten hat Tesla derzeit mit Herausforderungen zu kämpfen. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um fast 35 Prozent gefallen, allein im Februar betrug das Minus 28 Prozent. Negative Marktstimmungen gegenüber CEO Elon Musk, rückläufige Absatzzahlen und Lieferkettenrisiken durch Zölle haben zur schwachen Kursentwicklung beigetragen.

Uneinigkeit unter Analysten

Die Einschätzungen zu Tesla bleiben geteilt. Von insgesamt 54 Analysten, die die Aktie bewerten, raten laut LSEG 26 zum Kauf, 17 zum Halten und 12 stufen die Aktie mit "Underperform" oder "Sell" ein.

Neben Tesla hält TD Cowen auch General Motors für ein aussichtsreiches Investment. Das Unternehmen sei kein "klassischer" Traditionshersteller, sondern profitiere unter anderem von einer starken Truck-Sparte, einem optimierten Elektrofahrzeuggeschäft sowie Wachstumschancen in den Bereichen autonomes Fahren und künstliche Intelligenz.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





