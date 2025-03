Walgreens Boots Alliance akzeptiert Übernahmeangebot von Sycamore Partners

Der Kaufpreis beträgt bis zu 23,7 Milliarden US-Dollar und wird in bar sowie durch potenzielle Veräußerungserlöse abgewickelt. Die Transaktion markiert einen bedeutenden Schritt in der Neuausrichtung des Apothekenriesen, der in den letzten Jahren mit Umsatzrückgängen und regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen hatte.

Höchstes Angebot für Walgreens seit Jahren