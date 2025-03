Tesla-Konkurrenten profitieren von Musk-Gebahren

HeikoEll schrieb gestern 08:29

Ich verstehe die Unterhaltung hier nicht!



Ausgangslage ist doch Folgende:



Tesla wird als Wachstumsaktie mit einem KGV jenseits der 100 bewertet (Schaut euch mal an, wie eine Wachstumsaktie NVIDIA wächst und bewertet wird!



Kernaussage bei Tesla ist: Man verzeiht ihr die Konsolidierungsphase in 2024, um 2025 wieder stark zu wachsen!



Dazu wurden in 2024 eindeutige Aussagen zu Einführung FSD (China, Europa, USA) und noch im Oktober von Elon Musk zu Wachstum Auslieferungen 2025 getroffen!



Noch vor 2 Monaten gab es weltweit nicht einen einzigen Bericht, der darauf hinwies, dass Teslas Auslieferungen in Q1/25 stark einbrechen könnte!



Gestern stand bei der Notiz von Goldman und Sachs, dass sie mit 377.000 weit weg (negativ) unter der Konsensprognose liegen!



Tatsächlich brechen weltweit die Model3-Auslieferungen sogar noch konsequenter ein, als ModelY und mal ganz ehrlich, im Dezember wussten auch schon alle, dass in 2025 Juniper kommt; die Behauptung, dass die derzeitigen Rückgänge nur auf den Modelwechsel zurück zu führen sind, steht zumindest auf tönernen Füßen!



Uns, Bullen und Bären sollten doch gleichermaßen die Fakten interessieren!



Ich werde keine detaillierten Quellen nennen, aber es gibt zig Indizien, dass es noch schlimmer werden wird!



1. Es gibt Verrückte, die überfliegen täglich die Auslieferungsrampen der Produktionsstätten in den USA und stellten dabei fest, dass dort die Produktion Y seit 3 Wochen komplett still steht!



2. Die VIN-Data-Analyse deutet darauf hin, dass die Cybertruck-Produktion in der Spitze von 15.000 auf 8.900 Einheiten pro Monat gedrosselt wurde!



X und S wird die Produktion in Q1/25 bei nur noch ca 10.000 nach 17.000 in 1/24 liegen!



In China ist vor allem die Entwicklung der Auslieferungen Model3 besorgniserregend!



In Europa gibt es auch diese Woche keine Indizien für eine Trendwende!



Hier ist meine Vermutung, dass ModelY noch in homöopathischen Dosen hergestellt wird und die erhofften 33.000 Auslieferungen in 03/25 nicht im Ansatz erreichbar sind!



Die Gefahr besteht, dass selbst Q2/25 ein Desaster wird und meine Prognose bisher beinhaltete Q2/25 als das einzige starke Q in 25!



Wir reden hier von einer Wachstumsaktie und Tesla MUSS 2025 liefern!



Zwar gilt im Speichergeschäft ein Wachstum von 50% in Stein gemeißelt, die Frage wird sein, wie sich dort die Margen entwickeln, da sehe ich schwarze Wolken, wenn ich sehe, wie BYD und CATL diesen Bereich als wichtiges Standbein bewerten!



Die FSD-Ziele für 2025 sind jetzt alle schon in der Tonne versenkt!



Wir müssen uns angesichts der Kurse aus 2024 die Frage stellen, ob ein KGV von 50 schon sehr optimistisch ist und wenn in Q1 und Q2 noch die Gewinne einbrechen, liegt der realistische Aktienkurs bei KGV 50 ungefähr bei 90 USD!



Ich bitte die Moderatoren diesen Post aufgrund fehlender Quellenangaben nicht zu sperren, da ich sie teilweise einfach nicht benennen darf!



Die Erfahrung müsste zeigen, dass ich mir sowas nicht aus den Fingern sauge und meine Prognosen zu 02/25 nahezu 100% eingetroffen sind!



Ich senke die Q1/25 Prognose auf 365.000, die Jahresprognose 2025 bleibt unverändert bei 1.649.999!



Das EPS Q1/25 senke ich auf 0,27 USD (Q1/24 = 0,45, Konsens = 0,54 USD)