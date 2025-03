APONTIS PHARMA AG (von Montega AG): n.a.

Zentiva sichert im Rahmen ihres öffentlichen Erwerbsangebots ca. 85,27% der stimmberechtigten Aktien der APONTIS PHARMA AGFrankfurt am Main, 26. November 2024 – Die Zentiva AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zentiva Pharma GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main und Teil der Zentiva Group („Zentiva“), hat heute bekanntgegeben, dass sie im Rahmen ihres öffentlichen Erwerbsangebots nach Ablauf der Annahmefrist am 21. November 2024 ca. 83,57% des Grundkapitals und ca. 85,27% der Stimmrechte von APONTIS PHARMA AG („APONTIS PHARMA“) gesichert hat.Steffen Saltofte, CEO von Zentiva, sagte: „Wir freuen uns über den Erfolg unseres öffentlichen Erwerbsangebots. Damit haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir können unsere Präsenz weiter ausbauen und unser Ziel gestärkt umsetzen, qualitativ hochwertige und erschwingliche Medikamente für Menschen, die sie täglich benötigen, bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, unsere Kompetenzen zu bündeln und unter einer einheitlichen Eigentümerstruktur zusammenzuarbeiten, um unsere langfristige Strategie umzusetzen.“Die Abwicklung des Angebots steht noch unter dem Vorbehalt der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe in Deutschland und wird für Dezember 2024 oder im ersten Quartal 2025 erwartet.