PHLX-Index Barometer an der Schwelle zum Durchbruch! Nach einem Rallyehoch bei 5.931 Punkten im Juli letzten Jahres erreichte das Barometer seinen vorläufigen Höhepunkt und streifte dadurch das 200 % Fibonacci-Retracement gelegen um 6.000 Zählern hauchdünn. Von da an ging es in besagte …