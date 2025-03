Über 24 Millionen Euro für den Ausbau der Wasserstoff-Testinfrastruktur in Bremen und Bremerhaven (FOTO)

Bremerhaven (ots) - Grund zur Freude in Bremen und Bremerhaven: Das Land Bremen

erhält über 24 Millionen Euro für Zwei Wasserstoffversuchsinfrastrukturen in

Bremen und Bremerhaven durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr

(BMDV). Vereint als Hanseatic Hydrogen Center for Aviation and Maritime (H2AM)

werden an drei norddeutschen Standorten (Stade, Hamburg, Bremen/Bremerhaven)

Schwerpunkte in den Bereichen der Luft- und Schifffahrt gelegt, um wasserstoff-

und brennstoffzellenbasierte Technologien unter realen Bedingungen zu Testen.

Die Maßnahme wird im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie und dem dt.

Aufbau- und Resilienzplan (DARP) umgesetzt.



Mit dem Erhalt der Zuwendungsbescheide wird in Bremen ein "LH2-Versuchstand"

durch das DLR für alternative Kraftstoffe in der Luftfahrt realisiert, während

in Bremerhaven mit dem "H2-3D-Versuchststand" ein Seegangs-Simulator durch das

Technologie-Transfer-Zentrum (ttz) realisiert wird. Von den neuen

Testinfrastrukturen und dem damit verbundenen Know-How sollen nicht nur reine

Forschungs- und Entwicklungsprojekte profitieren, sondern auch private

Unternehmen und Start-Ups einen diskriminierungsfreien Zugang erhalten.





