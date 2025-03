BioNexus schreibt Geschichte: Ethereum triumphiert über Bitcoin!

Die BioNexus Gene Lab Corporation hat als erstes börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq offiziell eine Ethereum -zentrierte Treasury-Strategie verabschiedet. Damit setzt das in Wyoming ansässige Technologieunternehmen auf Ethereum anstelle von Bitcoin als strategische Reserve – eine Entscheidung, die das Unternehmen mit den einzigartigen Ertragsmöglichkeiten und der institutionellen Akzeptanz von Ethereum begründet.

Während Bitcoin weiterhin als wertbeständiges Anlagegut gilt, hebt BioNexus die vielseitige Funktionalität von Ethereum hervor. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Ethereum Strategy Whitepaper bietet Ethereum durch seinen Proof-of-Stake-Mechanismus einen entscheidenden Vorteil: die Möglichkeit, durch Staking eine jährliche Rendite von 3 bis 5 Prozent zu erzielen.

"Im Gegensatz zu Bitcoin kann Ethereum nicht nur als Wertspeicher dienen, sondern auch als Ertragsquelle in unserer Treasury-Strategie fungieren," heißt es in dem Whitepaper.

BioNexus verweist zudem auf die wachsende institutionelle Anerkennung von Ethereum. Die Akzeptanz von Ethereum durch BlackRock und Fidelity sei ein Beweis für dessen langfristiges Potenzial als Finanzinstrument.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden

CEO Sam Tan bestätigte in einer E-Mail an Decrypt, dass das Unternehmen Ethereum als Kernbestandteil seiner Treasury etablieren möchte: "Unsere Vorstandsgenehmigung ermöglicht uns eine flexible Strategie. Wir planen, einen signifikanten Teil unserer Reserven in Ethereum zu investieren."

Eine genaue Prozentzahl für das Ethereum-Engagement wollte Tan noch nicht nennen. Das Unternehmen prüfe derzeit, ob es eigene Validator-Nodes betreiben oder auf Drittanbieter setzen wolle.

Ethereum als Rückgrat des globalen Finanzsystems

Ein weiterer Faktor für die Entscheidung von BioNexus ist Ethereums fundamentale Rolle im weltweiten Zahlungsverkehr. Laut dem Whitepaper sei das Netzwerk die zentrale Abwicklungsplattform für Stablecoins wie USDT und USDC, die jährlich Transaktionen in Billionenhöhe ermöglichen.

Das Unternehmen verweist zudem auf das bevorstehende Pectra-Upgrade, das Ethereum als zuverlässige Infrastruktur für Unternehmen weiter stärken könnte.

Allerdings verlief die Implementierung des Updates zuletzt nicht reibungslos: Beim Testlauf im Sepolia-Testnetz am Mittwoch kam es zu Verzögerungen – ähnlich wie bereits zuvor beim Holesky-Testnetz.

BioNexus vor finanziellen Herausforderungen

Trotz der optimistischen Ethereum-Strategie steht BioNexus selbst vor wirtschaftlichen Hürden. Die Firma, die in Asien über ihre malaysische Tochtergesellschaft aktiv ist und in den Bereichen Genom-Diagnostik und Chemiedistribution tätig ist, kämpft mit den Anforderungen der Nasdaq.

Ende letzten Jahres erhielt BioNexus eine Warnung wegen Nichteinhaltung der Nasdaq-Mindestkursregel von 1 US-Dollar pro Aktie. Eine temporäre Ausnahme wurde bis zum 1. Mai 2025 gewährt. Um den Anforderungen zu entsprechen, plant das Unternehmen eine Reverse Stock Split bis zum 7. April 2025.

Aktuell beläuft sich der Marktwert von BioNexus auf 5,88 Millionen US-Dollar, während das Unternehmen einen Umsatz von 9,26 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten erzielte. Die Aktie notiert bei 0,346 US-Dollar – ein Rückgang von 58 Prozent im Jahresverlauf.

Ausstellerrekord beim Börsentag Wien - Kostenfreies Finanzwissen für Privatanleger "Treffen Sie die Experten live vor Ort!" heißt es beim Börsentag Wien am 8. März im Austria Center Vienna, dem Finanzevent rund um Börse und Geldanlage "Treffen Sie die Experten live vor Ort!" heißt es beimdem Finanzevent rund um Börse und Geldanlage Alle Infos unter: www.boersentag.at.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!