NextGen Digital reagiert auf Einrichtung einer strategischen Kryptoreserve in den USA

Fredericton, New Brunswick – 7. März 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB: NXTDF) (FWB: Z12) („NextGen“ oder das „Unternehmen“) bekräftigt neuerlich sein Bekenntnis zur Demokratisierung digitaler Assets, nachdem US-Präsident Donald Trump vor kurzem eine Präsidialverordnung abgesegnet hat, welche die Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve vorsieht. Die Reserve wird voraussichtlich mit Bitcoins aus dem Besitz der Bundesregierung ausgestattet werden.

Die Einrichtung einer strategischen Kryptowährungsreserve markiert eine dramatische Wende in der politischen Haltung der US-Regierung gegenüber digitalen Vermögenswerten und hat das Potenzial, die Finanzlandschaft in Nordamerika völlig neu zu definieren. Präsident Trumps Präsidialverordnung schreibt eine umfassende Buchführung über die Bestände an digitalen Bundesvermögenswerten vor und verbietet den Verkauf von Bitcoin aus der Reserve, um sie als dauerhafte Wertaufbewahrungsmittel zu positionieren.

„Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Wendepunkt für den Sektor und ist eine Anerkennung der wachsenden Bedeutung der Blockchain-Technologie und der digitalen Assets im globalen Finanzsystem“, so Alexander Tjiang, der interimistische CEO von NextGen. „Diese Entwicklungen stehen im Einklang mit unserer langfristigen Strategie, eine diversifizierte Digital-Asset- und Technologie-Plattform für Anleger an den Aktienmärkten aufzubauen, und wir freuen uns schon auf die weitere Umsetzung unseres Geschäftsplans.“

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) notiert an der Canadian Securities Exchange. Das Unternehmen betreibt zurzeit eine Online-Handelsplattform namens PCSections.com („PCS“) und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft namens Cloud AI Hosting („Cloud AI Hosting“), das den KI-Sektor unterstützt. Sowohl PCS als auch Cloud AI Hosting wurden von NextGen intern entwickelt. Das Unternehmen hat zudem die Absicht, den Erwerb von Kryptowährungen demokratischer zu gestalten, indem es Anlegern über ein reguliertes Börsenvehikel Zugang zu einem diversifizierten Korb digitaler Assets ermöglicht. Von Zeit zu Zeit will das Unternehmen auch andere Mikrotechnologie-Plattformen bewerten und erwerben bzw. entwickeln.