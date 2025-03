Bayer-Aktionären droht Kapitalerhöhung - Kursrutsch

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Bayer-Konzern will sich von seinen Aktionären wegen hoher Schulden und teurer Rechtsstreitigkeiten das Recht zu einer großen Kapitalerhöhung einräumen lassen. Auf der Hauptversammlung am 25. April werde die Zustimmung zu einer Eigenkapitalermächtigung von 35 Prozent angestrebt, schreibt der Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Winkeljohann in einem am Freitag veröffentlichten Brief an die Anteilseigner. Dabei sollen die Aktionäre nicht vom Bezugsrecht ausgeschlossen werden. Der Kurs der Bayer-Aktie geriet am Freitag stark unter Druck.

Ermächtigungen sind nicht unüblich bei Unternehmen, doch in diesem Fall geht es schon um eine besonders hohe Summe. Grund sind die Rechtsstreitigkeiten des Konzerns wegen des Unkrautvernichters Glyphosat in den USA. "Während wir daran arbeiten, die Rechtsstreitigkeiten einzudämmen, befinden wir uns in einer Situation, in der wir unter Umständen schnell Kapital benötigen", schrieb Winkeljohann weiter. Die Erlöse würden ausschließlich genutzt, um die Bilanz während der Beilegung der Rechtsstreitigkeiten widerstandsfähig zu halten. Übernahmen wolle Bayer damit nicht finanzieren.