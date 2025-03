Dietmar Niehaus von der IDD GmbH macht Unternehmen fit für die Zukunft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bremen (ots) - Strengere Vorschriften, komplexe Risikobewertungen und hoheBußgelder: Die neue KI-Verordnung stellt Unternehmen vor erheblicheHerausforderungen und zwingt sie dazu, ihre KI-Systeme an die neuen gesetzlichenAnforderungen anzupassen. Wer jetzt nicht handelt, riskiert rechtlicheKonsequenzen und Wettbewerbsnachteile - hier unterstützt Dietmar Niehaus,Geschäftsführer der IDD GmbH. Mit gezielter Beratung, Datenschutz- undIT-Sicherheitslösungen hilft er Unternehmen, die KI-Verordnung rechtskonformumzusetzen und ihre Innovationsfähigkeit zu sichern. Mehr zu der KI-Verordnungund wie Dietmar Niehaus seine Kunden dabei unterstützt, erfahren Sie hier.Viele Unternehmen setzen verstärkt auf künstliche Intelligenz, um effizienter zuarbeiten, Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch mitder KI-Verordnung, die im August 2024 in Kraft getreten ist, steigen dieAnforderungen: Strenge gesetzliche Vorgaben sorgen für Unsicherheiten.Unternehmen müssen jetzt prüfen, ob ihre KI-Systeme den neuen Vorschriftenentsprechen - denn wer nicht rechtzeitig handelt, riskiert Bußgelder undReputationsverluste. Gleichzeitig bietet KI enorme Chancen, um die eigeneMarktposition zu stärken und langfristige Vorteile zu sichern. Doch dieUmsetzung ist alles andere als einfach: Die Verordnung ist komplex, Datenschutz-und IT-Sicherheitsauflagen sind hoch, und vielen Unternehmen fehlt das nötigeFachwissen. Besonders kleine und mittelständische Betriebe stehen vor großenHerausforderungen und laufen Gefahr, den Anschluss zu verlieren. "Wer jetztnicht handelt, riskiert nicht nur satte Strafen, sondern gefährdet auch seineInnovationsfähigkeit", warnt Dietmar Niehaus, Geschäftsführer der IDD GmbH."Ohne eine klare Strategie zur Umsetzung der KI-Verordnung könnten Unternehmenlangfristig an Wettbewerbsfähigkeit verlieren - mit erheblichen wirtschaftlichenKonsequenzen.""Unternehmen brauchen eine klare Strategie, um die KI-Verordnung nicht nur zuerfüllen, sondern sie auch als Vorteil zu nutzen. Eine fundierte Risikobewertungund gezielte Datenschutzmaßnahmen helfen dabei, Haftungsrisiken zu minimierenund gleichzeitig Prozesse sicherer und effizienter zu gestalten", fügt er hinzu.Als Geschäftsführer der IDD GmbH bringt er jahrelange Erfahrung in den BereichenDatenschutz, IT-Sicherheit und Compliance mit. In dieser Zeit hat er zahlreicheUnternehmen dabei unterstützt, neue Regulierungen nicht nur umzusetzen, sondernauch praktikabel in ihre Abläufe zu integrieren. Sein Ansatz ist praxisnah: Er