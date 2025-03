Die IDD GmbH bringt Datenschutzlösungen mit Michael Meyer nach NRW (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bremen (ots) - Das Thema Datenschutz sollte für Unternehmen heute oberstePriorität haben, dennoch wird es von vielen eher stiefmütterlich behandelt. EinFehler, wie auch Dietmar Niehaus, Geschäftsführer der IDD GmbH bestätigt, mitder er Unternehmen in Sachen Datenschutz, Datensicherheit und IT-Sicherheitunterstützt. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, hat das Unternehmendank des neuen Mitarbeiters Michael Meyer einen neuen Standort in Leichlingeneröffnet. Wie der neue Standort Firmen unterstützt, welche Lösungen angebotenwerden und warum jetzt der richtige Zeitpunkt für mehr IT-Sicherheit ist,erfahren Sie hier.Deutsche Unternehmen investieren jährlich Millionenbeträge in innovativeTechnologien, doch eins bleibt dabei oft auf der Strecke: die nachhaltigeAbsicherung sensibler Informationen. Zwar weiß ein versierter IT-Leiter genau,wie er Firewalls errichtet und Verschlüsselungen implementiert - doch zwischenMeetings, Krisenmanagement und operativer Hektik fehlt schlichtweg die Zeit, umauch die formalen Anforderungen des Datenschutzes lückenlos zu erfüllen. DasProblem: Datenschutz ist kein Sprint, sondern ein Marathon - und wer zu spätstartet, läuft Gefahr, auf halber Strecke zu scheitern. "Wer sich jetzt nichtkonsequent um den Datenschutz kümmert, wird bald mit den Folgen einermangelhaften Compliance zu kämpfen haben", warnt Dietmar Niehaus,Geschäftsführer der IDD GmbH. "Die Konsequenzen reichen von hohen Strafen bishin zum Verlust von Kundenvertrauen - und das ist für ein Unternehmen oftweitaus teurer als jede Geldbuße.""Datenschutz ist kein Thema, das man nebenbei erledigt - wer sich allein durchden Paragrafendschungel kämpft, verliert Zeit, Nerven und am Ende oft auchGeld", so der Datenschutz- und IT-Sicherheitsexperte weiter. "Mit einemerfahrenen Partner an der Seite wird der Weg nicht nur klarer, sondern aucheffizienter und sicherer." Genau hier setzt der Experte mit der IDD GmbH an: Mitmaßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen kleine undmittelständische Betriebe dabei, Datenschutz effizient und stressfreiumzusetzen. Dank praxisnaher Beratung und gezielter Mitarbeiterschulungenkonnten bereits zahlreiche Unternehmen mithilfe des Experten den komplexenAnforderungen des Datenschutzes erfolgreich begegnen. Kein Wunder also, dass dieIDD GmbH weiterhin wächst: Mit Michael Meyer verstärkt ein erfahrener IT- undDatenschutzspezialist das Team. Sein neu eröffnetes Büro in Leichlingen -strategisch gelegen zwischen Köln und Düsseldorf - macht eine effizienteDatenschutzlösung für Unternehmen in der Region endlich besser zugänglich.Von der Praxis für die Praxis: Wie Michael Meyer Unternehmen in NRW bei