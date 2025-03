Bayer vor milliardenschwerer Kapitalerhöhung – Aktie bricht ein!

Auf der Hauptversammlung am 25. April plant Bayer, die Zustimmung der Aktionäre zu einer Eigenkapitalermächtigung von 35 Prozent einzuholen, was basierend auf dem aktuellen Marktwert des Unternehmens einen Wert von etwa 8,4 Milliarden Euro darstellt.

Bayer steht vor Herausforderungen, darunter hohe Schulden und kostspielige Rechtsstreitigkeiten, insbesondere in Verbindung mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in den USA. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, strebt das Unternehmen eine umfangreiche Kapitalerhöhung an.

In einem Brief an die Aktionäre erläutert der Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Winkeljohann die Gründe für diese Maßnahme. "Während wir daran arbeiten, die Rechtsstreitigkeiten einzudämmen, befinden wir uns in einer Situation, in der wir unter Umständen schnell Kapital benötigen."

Die geplante Kapitalerhöhung soll nicht zur Finanzierung von Übernahmen verwendet werden, sondern ausschließlich dazu dienen, die Bilanz während der Beilegung der Rechtsstreitigkeiten widerstandsfähig zu halten.

Tipp aus der Redaktion: In unsrem aktuellen Spezialreport stellen wir Ihnen drei aussichtsreiche Goldunternehmen vor, die bei einem weiter haussierenden Basispreis den Markt outperformen könnten. Jetzt kostenlos anfordern!

Die Aktien von Bayer tauchen aufgrund dieser Ankündigung ab und fielen um 7,6 Prozent, was den Börsenwert des Unternehmens auf etwa 22,6 Milliarden Euro drückte. Die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten und die daraus resultierenden finanziellen Belastungen belasten den Konzern schwer.

Die Aktie ist der seit der Milliarden teuren Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 um mehr als 0 Prozent gefallen. Zusätzlich zu den Glyphosat-Klagen, für die Bayer bereits etwa 10 Milliarden US-Dollar zur Beilegung zahlte, stehen weitere 67.000 Fälle aus, für die Rückstellungen in Höhe von 5,9 Milliarden US-Dollar gebildet wurden.

CEO Bill Anderson bemüht sich derweil um eine Stabilisierung des Aktienkurses und eine Neuausrichtung des Unternehmens. Die geplante Kapitalerhöhung werde laut Bayer nur dann durchgeführt, wenn es "absolut notwendig ist", und den Aktionären sollen im Falle eines Barabrufs Bezugsrechte eingeräumt werden, um ihre Investitionen zu schützen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,67 % und einem Kurs von 23,37EUR auf Tradegate (07. März 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.





Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!