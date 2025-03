Nicht Nvidia: Preferred Networks will mit Deep Learning die Welt erobern!

"Seit zehn Jahren arbeiten wir daran, mit KI echte Herausforderungen zu bewältigen", erklärte CEO und Chef-Forscher Daisuke Okanohara in einem CNBC-Interview. Dabei geht es nicht nur um Software – das Unternehmen entwickelt KI-Technologien für verschiedenste Branchen, von autonomem Fahren über Robotik bis hin zum Gesundheitswesen.

Die japanische KI-Firma Preferred Networks, unterstützt von Toyota, will mit Deep Learning reale Probleme lösen – und plant den Sprung auf den globalen Markt.

Toyota als strategischer Investor – Milliardenpotenzial in Sicht?

Besonders das Interesse großer Konzerne wie Toyota zeigt das Potenzial der Firma. Bereits 2015 investierte der japanische Autobauer eine Milliarde Yen in PFN, 2017 folgten weitere 10,5 Milliarden Yen (rund 95,4 Millionen US-Dollar). Auch das Handelshaus Mitsui & Co. setzt auf das Unternehmen und gründete mit PFN das Joint Venture "T2" für autonomes Fahren im Logistiksektor.

Obwohl Japans Startup-Szene wächst, machen Startup-Unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar laut einer IWF-Studie nur 0,5 Prozent der weltweiten Gesamtzahl aus. Preferred Networks gehört zu den wenigen Ausnahmen.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Fokus auf Halbleiter: Kann Preferred Networks Nvidia herausfordern?

Neben der Transportbranche wagt sich PFN nun auch an Hardware. Besonders der Halbleitermarkt hat das Interesse der Japaner geweckt. Laut Okanohara beobachtet PFN die Entwicklungen von DeepSeek und anderen Unternehmen genau. Ziel ist es, eine eigene Generation von KI-Prozessoren zu entwickeln, die Nvidia herausfordern könnten. "Nvidias Strategie funktioniert, aber ihre GPUs sind noch nicht optimal. Wir arbeiten an fortschrittlicheren Chips", so Nishikawa.

Börsengang in Sicht – aber nicht sofort

Preferred Networks plant mittelfristig einen IPO, doch die Führungsetage bleibt vorsichtig. "Wir werden erhebliche Kapitalmengen benötigen, wenn wir Hardwareprodukte wie Halbleiter global einführen. Dann ist der Zeitpunkt für einen Börsengang gekommen", sagte Okanohara.

Der Zeitrahmen? Voraussichtlich drei bis fünf Jahre. Bis dahin setzt das Unternehmen auf strategische Partnerschaften und internationale Expansion – mit dem Ziel, eine führende Rolle im Bereich KI-gestützter Hardware zu übernehmen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion