26000 Punkte voraus?

Steigt der Germany 40 auf über 26000 Punkte? Die Charttechnik gibt ein mögliches Signal! Trump sagte gestern, er achte zwar nicht auf die Schwankungen am Aktienmarkt, schob dann aber den gestrigen Ausverkauf an der Wall Street den "Globalisten" in die Schuhe. Offenbar stört es ihn dann also doch, dass die Kurse der großen Indizes jetzt unter dem Niveau seines Amtsantritts notieren und dass die Zurücknahme der erst verordneten Strafzölle keine nachhaltige Erholung brachte.

Trump meint mit den „Globalisten“ wohl internationale Investoren, die in europäischen Aktien seit Wochen eine Alternative zur Wall Street gefunden haben. Sie lassen Amerika links liegen und das dürfte die Regierung stören, die ihre Amtszeit als den Beginn eines "goldenen Zeitalters" feiert. Noch spüren die Anleger an der Wall Street davon nichts. Ihre Stimmung ist gestern noch tiefer in den Bereich "extremer Angst" gerutscht.

