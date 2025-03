Linnemann erwartet Einigung mit SPD am Wochenende CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zeigt sich zuversichtlich, in den Sondierungen von Union und SPD in den nächsten zwei Tagen eine Einigung zu erzielen. "Am Wochenende", sagte Linnemann auf eine entsprechende Frage in einer Verhandlungspause bei …