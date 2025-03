Japans Regierung plant drastische Steuerreform für Kryptowährungen

Die japanische Regierungspartei, die Liberaldemokratische Partei (LDP), hat eine bahnbrechende Steuerreform für Kryptowährungen vorgeschlagen. Die geplante Senkung des Steuersatzes auf Krypto-Gewinne von derzeit bis zu 55 Prozent auf nur noch 20 Prozent könnte Japan zu einem attraktiveren Standort für Krypto-Investoren machen.

Der Abgeordnete Akihisa Shiozaki präsentierte den Gesetzesentwurf am Donnerstag und betonte, dass dieser Schritt notwendig sei, um Japan als wettbewerbsfähigen Standort für digitale Assets zu positionieren. Die LDP will nun bis zum 31. März öffentliches Feedback einholen, bevor die finale Version des Vorschlags an die Finanzaufsichtsbehörde Financial Services Agency (FSA) übergeben wird.