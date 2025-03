Yen & Pfund sind die neuen sicheren Häfen in Trumps Handelschaos!

Jane Foley von Rabobank London und David Roche von Quantum Strategy sind sich einig, dass insbesondere das britische Pfund (GBP) und der japanische Yen in der gegenwärtigen Lage als sichere Zufluchtswährungen angesehen werden können. Diese Einschätzung wird durch die jüngsten politischen Entwicklungen und wirtschaftlichen Daten aus den USA gestützt, die zu einem starken Kursrückgang des US-Dollars geführt haben.

Inmitten zunehmender geopolitischer Unsicherheiten und wirtschaftlicher Spannungen, die durch die Handelspolitik der Trump-Administration und andere globale Ereignisse ausgelöst wurden, sehen Analysten bedeutende Verschiebungen in den Währungsbewertungen.

Jane Foley hebt hervor, dass das britische Pfund aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA wahrscheinlich nicht Ziel von US-Zöllen sein wird, was dem GBP gegenüber anderen Währungen wie dem Euro Stabilität verleihe.

David Roche betont die Bedeutung des japanischen Yen als neuen sicheren Hafen, angesichts der wachsenden geopolitischen Risiken und der stabilen wirtschaftlichen Grundlagen Japans. Er erwähnt, dass Japan trotz seines Handelsüberschusses mit den USA durch erhebliche Investitionen in US-Anleihen und -Unternehmen positiv positioniert sei. Die politische Stabilität und die wirtschaftlichen Maßnahmen Japans, darunter die Verteidigungsausgaben, die fast vollständig in den USA getätigt werden, stärken den Yen zusätzlich.

Andere Währungen wie der Schweizer Franken und der kanadische Dollar wurden auch im Kontext der aktuellen Marktvolatilität diskutiert. Kamal Sharma von BofA Global Research und Dominic Schnider von UBS Global Wealth Management haben unterschiedliche Ansichten über die Rolle des Schweizer Frankens als sicherer Hafen. Während Sharma eine gewisse Resilienz in G10-Währungen bemerkt und den Franken als führend in der aktuellen Lage sieht, argumentiert Schnider, dass der Franken an Attraktivität verlieren könnte, wenn die geopolitischen Bedenken nachlassen.

Schließlich gibt Christian Mueller-Glissmann von Goldman Sachs zu bedenken, dass der US-Dollar immer noch Potenzial für einen Anstieg hat, trotz der jüngsten Schwäche. Er deutet an, dass der Greenback gegenüber anderen wichtigen Währungen immer noch eine zuverlässige Wahl sein könnte, besonders im Vergleich zum Schweizer Franken, dessen Attraktivität abnehme, wenn die geopolitischen Bedenken nachlassen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





