P2P Group Ltd. gibt den Abschluss der ersten Tranche seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt

Das Unternehmen emittierte 7.596.419 Wertpapiereinheiten („Einheiten“) aus dem Unternehmenskapital zum Preis von 0,13 CAD pro Einheit, um damit einen Bruttoerlös von 987.537,47 CAD zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie („Aktie“) und einem Warrant, der zum Kauf einer Aktie berechtigt (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant kann von dessen Inhaber ausgeübt werden, um sich entweder innerhalb von 12 Monaten eine zusätzliche Aktie zum Preis von 0,18 $ zu sichern oder nach den 12 Monaten ab Ausgabe und vor Ablauf des Gültigkeitszeitraums von 24 Monaten eine Aktie zum Preis von 0,25 $ zu erwerben, vorausgesetzt, es kommt zu keiner Vorverlegung der Ausübungsfrist. Liegt der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktien an der Börse während eines Zeitraums von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,25 $, kann das Unternehmen die Ausübungsfrist der Warrants vorverlegen. Die Inhaber sind dann verpflichtet, innerhalb von zehn Werktagen zu handeln.

Das Unternehmen zahlte eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 4.950 $ in bar.

Die im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier (4) Monaten plus einem (1) Tag, die am 7. Juli 2025 abläuft.

Ein Insider des Unternehmens zeichnete 100.000 Einheiten im Rahmen der Finanzierung, bei der es sich um eine „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ (Related Party Transaction) im Sinne der Vorschrift „Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions“ („MI 61-101“) handelt. Das Unternehmen hat sich auf die in den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre in Bezug auf die Beteiligung verbundener Parteien am Angebot berufen, da weder der faire Marktwert des Transaktionsgegenstands noch der faire Marktwert der in Bezug auf die Transaktion vorgesehenen Vergütung – soweit dies die nahestehenden Parteien betrifft – über 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens liegen werden.