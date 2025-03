United Legwear & Apparel Co. Ernennung von Tony Lucia zum Präsidenten von ULAC Europe

NEW YORK, 7. März 2025 /PRNewswire/ -- United Legwear & Apparel Co., LLC (ULAC), ein in New York ansässiger globaler Designer, Hersteller und Vertreiber von Bekleidung, Beinbekleidung, Bodywear und Accessoires, gibt mit Stolz die Ernennung von Tony Lucia zum Präsidenten von ULAC Europe BV bekannt, einschließlich ULAC UK Ltd, den hundertprozentigen europäischen und britischen Tochtergesellschaften des Unternehmens mit Sitz in den Niederlanden und London.

Lucia bringt jahrzehntelange Führungserfahrung in der Bekleidungsindustrie mit, nachdem sie als CEO und Präsidentin (NCSA) bei renommierten globalen Modemarken wie Hugo Boss, Escada und G-Star Raw tätig war. In seiner früheren Laufbahn hatte er wichtige Führungspositionen im Vertrieb bei Giorgio Armani/GFT, Donna Karan und Andrew Fezza inne und etablierte sich so als eine transformative Führungspersönlichkeit in diesem Sektor.