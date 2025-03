Bundesregierung will sich bei Post-Stellenabbau nicht einmischen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund als Großaktionär der Deutschen Post will sich beim geplanten Stellenabbau nicht einmischen. "Es handelt sich um eine unternehmerische Entscheidung", sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Freitag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Diese Entscheidung werde vom Ministerium nicht weiter kommentiert.



Damit weist die Bundesregierung Forderungen unter anderem der Linken zurück, die ein schnelles Eingreifen angemahnt hatte. "Dass die Deutsche Post 8.000 Stellen abbauen will, obwohl sie im vergangenen Jahr fast sechs Milliarden Euro Gewinn machte, ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten", sagte Linken-Chefin Ines Schwerdtner. "Der Bund als großer Aktionär muss den Stellenabbau bei der Post verhindern und den Bossen klarmachen, dass sie nicht einfach Stellen streichen dürfen, um Geld für Lohnerhöhungen zu sparen."





