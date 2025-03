Nasdaq 100 auf Korrektur-Kurs – Anschnallen und festhalten, bitte!

Die KI-Rallye fügte der Bewertung des Nasdaq 100 13 Billionen US-Dollar hinzu. Und die Anlegernachfrage schien grenzenlos: Gleichzeitige bullische Optionen explodierten in ihrer Popularität und dreifach gehebelte ETFs überschwemmten den Markt.

Doch nun scheint die Party vorerst vorbei zu sein. Der Nasdaq 100 stürzte am Donnerstag um 2,8 Prozent ab und lag damit seit dem Rekordhoch vom 19. Februar bereits 9,6 Prozent im Minus. Am Freitag verlor der Index abermals, so dass er die 10-Prozent-Schwelle zu einer Korrektur überschritten hat. Weitere Abverkäufe sind jetzt wahrscheinlich.

Es ist ein Rückgang, der so schnell kam, dass man bis zum Pandemie-Crash zurückgehen muss, um etwas Vergleichbares zu finden.

Unterdessen wetten Händler auf weitere Rückgänge, wobei die Kosten für eine Absicherung, die höchsten seit zwei Jahren sind. Und Bären setzen auf Tech-Aktien, was das Short-Interest für den VanEck Semiconductor ETF auf den höchsten Stand des Jahres treibt.

"Es hat eine wirkliche Auflösung des Momentum-Trends gegeben", sagte Joe Saluzzi, Co-Manager für den Handel bei Themis Trading. "Die Highflyer bekommen zuerst ihr Fett ab."

Die Angst vor Handelskriegen, endloser Inflation und Massenentlassungen, die eine Rezession oder sogar Stagflation auslösen könnten, lässt die Anleger aufhorchen. Der Abverkauf trifft die größten Gewinner der letzten Jahre – die Tech-Aktien, vor allem die Chip-Werte.

Während die Marktkorrektur nicht unbedingt auf weiteres Unheil hindeutet, signalisiert die trübe Stimmung auf dem US-Aktienmarkt eine dramatische Wendung. Im Monat nach dem Wahlsieg Trumps sprang der S&P 500 um mehr als 5 Prozent an, in der Erwartung, dass die neue Regierung die Wirtschaft ankurbeln würde. Nun ist aus dem Trump-Trade, der Trump-Put geworden: der gesamte Wahlgewinn ist dahin.

