REPT BATTERO präsentiert Wending Energiespeicherprodukte auf der KEY-Energy Transition Expo 2025

RIMINI, Italien, 7. März, 2025 /PRNewswire/ -- Die KEY-Energy Transition Expo 2025 fand vom 5. bis 7. März 2025 auf dem Messegelände Rimini in Italien statt. REPT BATTERO (Stand: Halle B5, Nr. 151) präsentierte seine Energiespeicherzellen der Wending-Serie und Powtrix-Energiespeichersysteme, die einen Beitrag zur nachhaltigen Energiewende in Europa leisten.

Im Rahmen der globalen grünen Energiewende entwickelt sich die Energiespeichertechnologie zu einem entscheidenden Faktor für die großmaßstäbliche Integration erneuerbarer Energien und beeinflusst die Transformation der Energiesysteme erheblich. Auf der Messe präsentiert REPT BATTERO seine 72Ah- und 100Ah-Energiespeicherzellen für Privathaushalte sowie die Wending 314Ah-Zellen für gewerbliche und industrielle Speicher und Stromspeicher sowie 564Ah-Zellen mit höherer Kapazität, die umfassende Lösungen für verschiedene Energiespeicherszenarien demonstrieren.

Nach Angaben von CNESA und InfoLink rangierten die Lieferungen von REPT BATTERO an Energiespeicherzellen im Jahr 2024 durchgängig unter den fünf führenden Unternehmen weltweit, während die Lieferungen von Akkus für den Hausgebrauch weltweit an zweiter Stelle standen. Diese außergewöhnliche Marktleistung zeugt von der Anerkennung, die REPT BATTERO bei seinen Partnern genießt, und unterstreicht die präzise Kontrolle des Unternehmens bei der technologischen Innovation und der Gestaltung des Produktportfolios.

Zielmärkte in Übersee zur Beschleunigung der globalen Umstellung auf grüne Energie

Angesichts eines sich ständig weiterentwickelnden Marktes, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, werden die Energiespeicherprodukte der Wending-Serie von REPT ABTTERO kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt. Die Produktpalette, egal ob Zellen oder Systeme, ist so konzipiert, dass sie den Anforderungen der komplexesten Szenarien gerecht wird. Auf der Messe präsentierte REPT BATTERO das Powtrix 5.015MWh-Energiespeichersystem, das mit speziell für die Energiespeicherung entwickelten Wending 314Ah-Zellen arbeitet und eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren aufweist. In puncto Sicherheit hat das System den UL9540A-Test zur thermischen Ausbreitung mit Bravour bestanden. Die Überwachung auf brennbare Gase, die Druckentlastung und die explosionssichere Konstruktion gemäß den Normen NFPA68 und NFPA69 gewährleisten umfassende Sicherheit mit hohen Standards. In Bezug auf die strukturelle Stabilität erfüllt es die hohen seismischen Anforderungen des IEEE-Standards 693 und kann in einer Vielzahl von rauen Umgebungen, wie hohen Temperaturen, staubigen Bedingungen und Inselumgebungen mit hohem Salzgehalt, stabil arbeiten, was den Kunden sicherere und zuverlässigere Lösungen bietet.

Um den hohen Anforderungen der ausländischen Kunden gerecht zu werden, strebt REPT BATTERO nach Innovation und hat im vergangenen Jahr das Energiespeichersystem Powtrix 6+ MWh auf den Markt gebracht. Die installierte Kapazität dieses Systems auf der Gleichstromseite erreicht 6,25 MWh, mit einem Wirkungsgrad von über 95% und einer Lebensdauer von 20 Jahren. Außerdem unterliegt es einer ständigen Sicherheitsüberwachung rund um die Uhr. Im Vergleich zu herkömmlichen Energiespeichersystemen wurde die Energiedichte um 20 % erhöht, der Flächenbedarf um 16,6 % reduziert und 15,7 % der Investitionskosten eingespart.

Die Teilnahme von REPT BATTERO an der KEY-Energy Transition Expo 2025 zeigt das Engagement des Unternehmens, zu einer globalen grünen und kohlenstoffarmen nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Auch in Zukunft wird REPT BATTERO sein vielschichtiges Konzept für die globale Energiewende weiter verfeinern und einen Beitrag zur globalen grünen und kohlenstoffarmen Sache leisten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2636495/REPT_BATTERO_unveils_comprehe ...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2636496/REPT_BATTERO_unveils_comprehe ...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rept-battero-prasentiert-wending-energiespeicherprodukte-auf-der-key-energy-transition-expo-2025-302395832.html