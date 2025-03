Huawei veröffentlicht „ISP Business Success Driven by RAMS" White Paper und GIGA+ Global Online Showcase

York Yue, Vice President von Huawei und President der ISP Business Unit, betonte in seiner Rede: „ Da KI-gestützte Dienste wie ChatGPT und DeepSeek eine exponentielle Verbreitung erfahren, verlangen Endkunden eine Echtzeit-Synergie zwischen Cloud und Gerät. Deshalb arbeitet Huawei gemeinsam mit Kunden und Partnern an der Entwicklung einer intelligenten RAMS-Architektur. Dieses integrierte Framework liefert schnelle und stabile Ressourcen, die Netzwerk-Pipelines, Speicher und Rechenzentren umfassen. Durch die Implementierung dieser Architektur können ISPs und MSPs einen höheren ROI erzielen und gleichzeitig schnelle und stabile Dienste bereitstellen."

BARCELONA, Spanien, 7. März 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2025 stellte Huawei das ISP Business Success Driven by RAMS White Paper (RAMS steht für ROI, Availability (Verfügbarkeit), Maintenence (Wartung) und Security (Sicherheit)) und das brasilianische GIGA+ Global Online Showcase vor und markierte damit einen bedeutenden Schritt nach vorne für ISPs/MSPs bei ihren Bemühungen nach grüner, effizienter und intelligenter Entwicklung.

RAMS-Architektur treibt ISP-Geschäftserfolg voran

Da die Informationstechnologie weiter voranschreitet und intelligente Geräte immer allgegenwärtiger werden, stehen ISPs vor der Herausforderung, im Zeitalter der Digitalisierung hochwertige digitale Netze zu schaffen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren. Huawei hat eine intelligente RAMS-Architektur entwickelt, um ISPs und MSPs dabei zu helfen, die Monetarisierung von Abdeckung, Bandbreite und Erfahrung zu verbessern. Huang Dachuan, CTO des ICT Marketing and Solution Sales Department von Huawei, sagte auf dem MWC: „Durch die Nutzung unserer technischen Stärke bei der Cloud-Pipe-Edge-Device-Synchronisierung hat Huawei die RAMS-Architektur entwickelt, die eine intelligente Plattformschicht, eine evolutionäre Unterstützungsschicht, eine flexible Zugangsschicht und eine sichere Business-Schicht umfasst und ISPs in die Lage versetzt, skalierbare, wartbare und zuverlässige intelligente Netzwerke aufzubauen, den ROI-Zyklus zu verkürzen und geschäftliche Innovationen voranzutreiben."

Huawei hat eine Vorschau auf das White Paper veröffentlicht, das sich mit den Herausforderungen befasst, mit denen globale ISPs bei ihrem Geschäftswachstum und ihrer Netzwerkerweiterung konfrontiert sind. Das Papier skizziert eine zukunftsweisende RAMS-Architektur, die auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten ist, und bietet technische Anleitungen und Benchmark-Standards für den für nachhaltigen Erfolg von ISPs.

Brasilien arbeitet mit Huawei zusammen, um neue Maßstäbe für intelligente ISP-Netze zu setzen

Im Zuge der digitalen Transformation hat sich Huawei mit Brazil GIGA+ zusammengetan, um ein Online-Showcase zu starten, das sich mit Breitband- und Unternehmensnetzwerkszenarien für Privathaushalte beschäftigt. Diese Plattform integriert Cloud-, Netzwerk-, KI- und andere Technologien, um schnelle und stabile intelligente Netzwerke zu schaffen. Sie zeigt die Effektivität und den Wert des volloptischen Breitbandzugangsnetzes für Privathaushalte, des optischen konvergierten ISP-Transportnetzes und der intelligenten Netzbetriebs- und -verwaltungslösungen von Huawei in privaten und kommerziellen Umgebungen auf und bietet ISPs wertvolle Einblicke und praktische Modelle für die Entwicklung ihrer digitalen und intelligenten Geschäfte.

Huawei setzt sich weiterhin für die Förderung von Innovationen und Investitionen im ISP/MSP-Sektor ein. Bis heute hat Huawei führende Produkte, Lösungen und Dienstleistungen an über 5.000 ISP-Kunden in mehr als 120 Ländern und Regionen weltweit geliefert und Partnerschaften für eine intelligentere Zukunft in der ISP/MSP-Branche gefördert.

Weitere Informationen zu den ISP/MSP-Lösungen von Huawei finden Sie hier: https://e.huawei.com/en/industries/ict-service-provider

