Globale Börsen im Sinkflug: MDAX mit größtem Verlust von 2%

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 22.969,51 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,97%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 2,00% auf 29.522,14 Punkte und zeigt damit die stärkste Abwärtsbewegung unter den deutschen Indizes. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, notiert bei 15.586,52 Punkten und verliert 0,76%. Der TecDAX, der sich auf Technologieunternehmen konzentriert, steht bei 3.791,79 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,26%. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Entwicklung. Der Dow Jones Industrial Average fällt um 0,83% und notiert bei 42.197,62 Punkten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verliert 1,08% und steht bei 5.674,84 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein überwiegend negatives Bild an den internationalen Börsen, wobei der MDAX mit einem Rückgang von 2,00% die größten Verluste hinnehmen muss.Die Marktteilnehmer reagieren offenbar besorgt auf aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen und geopolitische Unsicherheiten, die die Stimmung an den Börsen belasten.E.ON führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 2.67% an, gefolgt von der Deutschen Telekom mit 2.48% und Zalando, das um 1.54% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichneten die Flopwerte im DAX erhebliche Rückgänge, angeführt von Rheinmetall mit -6.51%, gefolgt von Bayer mit -6.42% und MTU Aero Engines, das um -6.11% fiel.Im MDAX zeigt Delivery Hero mit einem Plus von 1.51% die beste Performance, während TRATON um 0.53% und TUI um 0.19% zulegten.Die Flopwerte im MDAX sind deutlich schwächer, mit HENSOLDT, das um -12.40% fiel, gefolgt von SILTRONIC AG mit -9.16% und Hochtief, das um -7.20% nachgab.Im SDAX sticht JOST Werke mit einem Anstieg von 5.24% hervor, gefolgt von Springer Nature mit 3.33% und Schaeffler, das um 2.97% zulegte.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von HENSOLDT mit -12.40%, gefolgt von SILTRONIC AG mit -9.16% und GFT Technologies, das um -5.40% fiel.Im TecDAX ist die Deutsche Telekom mit 2.48% der Spitzenreiter, gefolgt von IONOS Group mit 0.85% und CompuGroup Medical, das um 0.44% zulegte.Die TecDAX Flopwerte zeigen ebenfalls starke Rückgänge, mit HENSOLDT und SILTRONIC AG, die beide um -12.40% und -9.16% fielen, sowie Carl Zeiss Meditec mit -4.98%.Im Dow Jones führt Verizon Communications mit einem Anstieg von 3.22%, gefolgt von Merck & Co mit 2.51% und Amgen, das um 2.35% zulegte.Die Flopwerte im Dow Jones sind Goldman Sachs Group mit -3.20%, American Express mit -3.32% und Boeing, das um -4.53% fiel.Im S&P 500 sticht Moderna mit einem Anstieg von 8.12% hervor, gefolgt von Walgreens Boots Alliance mit 7.12% und Campbell Soup, das um 6.76% zulegte.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Trends, angeführt von Caesars Entertainment mit -5.97%, gefolgt von Vulcan Materials (Holding Co) mit -6.06% und CrowdStrike Holdings Registered (A) mit -6.25%.