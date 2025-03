Kommentar zu angekündigten Verdi-Streiks

Ken_Ken schrieb gestern 13:49

2 Punkte hierzu:

- LH kommt von einem sehr hohen Roß. Die Gehälter für Piloten und Kabinenpersonal sind hier sehr lukrativ - und die verkaufen auf Flügen auch Business und 1st Class. Da gibt es viel einzusparen. Das gibt es im Ferienbomber bei TUI nicht, hier werden Getränke verkauft um noch ein paar € in die Kasse zu bekommen.

- TUI hat letztes Quartal ein Rekordergebnis verbucht. Da kann man sich nicht mit Gewerkschaften für ein hartes Sparprogamm anlegen. Wir sind hier immer noch in Europa und nicht den USA oder Asien. Einschnitte gehen erst nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ist nunmal hierzulande so. Es wurde neulich erst ein Streik abgewendet indem bei den Forderungen im Vorfeld schon genug entgegengekommen wurde. Wenn die Geschäftsführung mit Sparprogrammen ankommen würde ohne Not - dann sehen wir die Streiks auch in den Sommermonaten. Und die 5€ im Kurs.