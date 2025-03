ATX schließt tiefer

WIEN (dpa-AFX) - Nach zwei Handelstagen deutlicher Zuwächse ist es am Wiener Aktienmarkt am Freitag zu Gewinnmitnahmen gekommen. Am Ende notierte der ATX 0,90 Prozent tiefer bei 4.290,81 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime büßte 0,81 Prozent ein bei 2.157,42 Einheiten.

Datenseitig standen am Freitag Wirtschaftsdaten aus den USA im Fokus, ohne allerdings einen starken Einfluss auf den ATX-Kurs zu haben. Die Löhne sind in den USA im Februar wie erwartet gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Die US-Wirtschaft hat in dem Monat aber weniger Arbeitsplätze geschaffen als prognostiziert. Die Arbeitslosigkeit hat sich hingegen überraschend verstärkt. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent.