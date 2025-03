EuroStoxx gibt wieder nach - 'Zollpolitische Konfusion'

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat zum Wochenschluss seine Vortagesgewinne wieder eingebüßt. In einem von anhaltender Unsicherheit um die US-Zollpolitik geprägten Umfeld fiel der Eurozonen-Leitindex am Freitag um 0,94 Prozent auf 5.468,41 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Mini-Plus.

Beobachtern zufolge herrscht mit Blick auf die USA weiter eine "zollpolitische Konfusion", die die Unsicherheit an den Märkten weltweit verstärke und das Vertrauen in die Konjunkturaussichten trübe. Der neue alte US-Präsident Donald Trump hat die Abgaben für Waren aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada vorerst wieder ausgesetzt, wenn diese unter das Freihandelsabkommen USMCA fallen. "Die Anleger werden in diesen Tagen einfach nicht schlau aus der Handelspolitik eines US-Präsidenten Donald Trump, der mit seinem Hin und Her bei den Strafzöllen seine erwartete Unberechenbarkeit eindrucksvoll bestätigt", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets./la/ngu