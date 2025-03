Chipkonzern Broadcom will schneller wachsen als gedacht - Kurssprung

(neu: Kurs aktualisiert, Analyst)



SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Broadcom ist für das laufende zweite Geschäftsquartal etwas optimistischer als gedacht. Der Umsatz dürfte mit 14,9 Milliarden US-Dollar (13,9 Mrd Euro) fast ein Fünftel höher liegen als ein Jahr zuvor, teilte der Apple-Zulieferer am Donnerstagabend im kalifornischen San Jose mit. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten am Freitag mit einem Kurssprung belohnt.

Im US-Handel legte die Broadcom-Aktie zunächst um mehr als 7 Prozent zu, gab dabei jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab und notierte zuletzt gut 6 Prozent höher. Analysten hatten für das laufende Quartal mit einem geringeren Geschäftswachstum gerechnet. Harlan Sur von JPMorgan nannte die Ergebnisse und den Ausblick "solide". Besser als erwartete Geschäfte mit KI-Halbleitern und -software hätten schwächere Umsätze mit den anderen Chips mehr als ausgeglichen.